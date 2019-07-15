郭台銘探母病婉拒見面　韓郭會今落空　　

韓國瑜出席國民黨中央的民調記者會後，立即展開拜會行動。(中評社 張嘉文攝) 郭台銘。(中評社 資料照) 中評社台北7月15日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在2020初選勝出後，中午立即去拜會朱立倫，原本欲接著拜會鴻海創辦人郭台銘，但根據台媒報道，韓國瑜二度致電都沒找到人，後來韓陣營聯繫了郭的私人顧問、國民黨前“立委”周守訓，周表示郭台銘必須去醫院探望母親，時間無法配合。“韓郭會”今天應已無望。



中國國民黨2020初選民調今天上午11點公布結果，由高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，鴻海創辦人郭台銘為27.73%第二，前主席朱立倫為17.9%第三，前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校總校長張亞中3.544%。



韓國瑜今天上午與國民黨主席吳敦義共同召開記者會，他表示，會以最大的誠意團結黨內，記者會結束之後就會去拜會朱立倫和郭台銘。



朱立倫在韓國瑜拜會時說，願當藍軍最強的黏著劑。



但韓郭會卻一直無法敲定時間，韓陣營表示，韓國瑜以自己的手機兩度打電話給郭台銘，不過都沒有接，也發了簡訊表示希望會面，後來還請前“立委”周守訓向郭台銘轉達。



韓陣營表示，周守訓告訴他們，郭台銘今天要探視生病的母親，可能不方便。韓國瑜則表示，未來只要郭台銘有時間，他們都願意配合。