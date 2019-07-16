江啟臣語中評：蔡選舉拉美抗中會被看破手腳

中國國民黨政策會執行長、“立委”江啟臣。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月16日電（記者 林谷隆）中國國民黨政策會執行長、“立委”江啟臣15日表示，民進黨很清楚要將2020大選，設定為國安議題的選舉、反中議題的選舉、美中之間選邊站的選舉，美國希望台灣在美中台之間扮演什麼角色，是從美國利益出發，我們不能排除美方會有動作，但是台灣自己到底要什麼，才是重點。國民黨主張兩岸和平，不等同中共代理人，如果主張兩岸交流就是中共代理人，蔡英文與陸委會主委陳明通才是第一個中共代理人。



中國國民黨15日上午公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度勝出，將代表國民黨角逐2020大選。接下來，2020大選藍綠角逐的態勢即將起跑，輿論認為蔡英文近期出訪，已經營造拉美反中的情勢，將會在大選議題中發酵。



江啟臣接受中評社訪問表示，2020大選畢竟是台灣內部的選舉，民眾除了會思考兩岸議題、“國家安全”議題之外，還是會回歸到很實際的內政、民生與經濟的問題，所有的民眾會回過頭，檢視過去三、四年台灣經濟發展的成績如何，再加上民進黨這幾年立的這些惡法。



他認為，2020大選雖然有外部因素，包括兩岸議題、國際議題、美國議題，但是民眾還是會思考眼前過得好不好，只要想到過去四年民進黨的倒行逆施，民眾就很清楚不能再讓蔡政府連任，繼續帶領台灣。



對於美國介入台灣大選的動作，接下來美中台三邊議題會對2020大選帶來什麼影響？江啟臣回答，美國當然是從自己的國家利益出發，希望台灣在美中台之中，扮演什麼角色。但是台灣不是美國，我們也有自己的“國家”利益，我們不能排除美方會有這一些動作，回到台灣自己的立場與利益，我們到底要什麼，才是重點。



他認為，我們希望跟美國的關係友好，也希望兩岸可以和平，這才是台灣夾在美中兩強之間，應該盡量去維持均衡的態勢，偏向任何一方或選邊站，對台灣來講，目前都不是一個最好的戰略選擇。



對於這次蔡英文出訪，很明顯就是要打拉美反中的策略，未來也要在台灣操作“中共代理人”，國民黨要如何迎戰2020大選？

