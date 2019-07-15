大華網路報：關注台海緊張升高的態勢

美國宣佈出售戰車等裝備給台灣。（資料照片） 中評社香港7月15日電／大華網路報15日發表點評文章說，大陸對蔡英文此次過境美國，以及對稍早美國宣佈出售價值為十八億多美元的戰車等裝備給台灣，反應特別強烈。大陸不會不懂得兩岸關係對台灣大選的敏感性，故其舉措所代表的意涵和未來可能的動向，就更令人關注。



文章說，大陸領導人習近平才於6月29日在大阪和美國總統特朗普會談。事前特朗普就一直流露出要向習近平見上一面的態度，習便趁此向特朗普重申了對台海議題堅持一個中國原則的立場，並獲特朗普正面回應。但是隨後美國即宣佈新的對台軍售及接受蔡英文過境。實際上，美國對台軍售自陸美建交迄今已行之達四十年，台灣領導人過境美國也行之超過二十年，大陸不必然要把美方這一回的舉措過度上綱，問題應在於大陸對蔡英文及民進黨執政性質的判斷。



大陸外交部長王毅向美方喊話說，“不要向“台獨”勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火”；又說，“任何人、任何勢力都不能阻擋兩岸實現統一的歷史進程，都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志”。國台辦也抨擊蔡與民進黨“企圖藉外部勢力挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定”。大陸“外交部”接著又稱，將對參與此次軍售的美國企業實施制裁。



文章說，大陸歷來都反對美國對台軍售，畢竟這是立場問題，但說要對美企制裁，尚屬首次，顯示態度空前強硬。過去馬英九在位時，每年也都過境美國，所獲待遇也不低，大陸卻未曾指馬藉外力挑戰一中原則，亦未批判美國是向“台獨”勢力發出錯誤信號。可見問題在於大陸對蔡英文、民進黨執政的定性。



在上世紀九十年代，大陸也曾指責李登輝搞“台獨”，李的反應是信誓旦旦地堅稱他不是“台獨”，而且不斷宣示主張國家統一及其身為中國人的立場。相較之下，蔡英文拒絕接九二共識和推行“去中國化”，都是已經發生的情況，她還以此自得自滿，認為是在“護主權”，當然就不會主張國家統一和自認中國人，也沒有否認過是“台獨”。這都不斷加重大陸對她的定性，從而反映在這一回的美國軍售及蔡過境美國。



因此客觀而言，兩岸的衝突對撞仍在持續升高，大陸進而再吸收台灣的邦交國或透過軍機軍艦繞台來展示威懾，恐都難免。蔡英文、民進黨則必樂於藉此指控大陸威脅台灣的主權和民主。台灣輿論普遍流行的看法是大陸強勢反制“台獨”時，反而給民進黨動員選票提供了條件，此即為何年初習近平對台講話及蔡英文高調對之批判後，蔡的聲望得以由低轉高的理由。



文章說，大陸不會不了解此種情況，更無意為蔡助選，所以反過來說，當前大陸的反應主要還是從自己的底線出發，認為有不得不如此、甚至不惜更予強化的需要。如此一來，國民黨就不應只是顧慮台海危機可能不利其選情，而須向民眾證明再次政黨輪替就不會有台海危機。同時，整個社會都應關注並防範大選之前兩岸加劇對撞的態勢。