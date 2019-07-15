黎巴嫩難民兒童受40℃高溫“烤”驗

中評社北京7月15日電／黎巴嫩目前收容的敘利亞難民人數超過百萬，大多數生活在貝卡穀地的難民營中。7月份，當地的氣候已十分炎熱，而難民營中降溫設備不足，生活在帳篷中的敘利亞難民面臨新的生存挑戰。



“阿布⋅法里斯”難民營位於貝卡穀地，它以其負責人的名字來命名。這個營區在敘利亞危機爆發之時就已經建立，這裡的難民大多來自敘利亞代爾祖爾、拉卡等地。目前營區內有近300戶家庭，總人數達到1500多人。



阿布⋅法里斯難民營負責人 阿布⋅法里斯：從2012年開始，營區規模逐漸擴大，直到今天大家看到的樣子。由於戰火的蔓延，越來越多的敘利亞人逃離家園，尋找避難之地。



法里斯表示，這個營地的1500多名敘利亞難民中，有近一半是孩子。從上個月黎巴嫩開始升溫，下午的難民營氣溫接近40攝氏度。由於營區中供電較差，帳篷內十分悶熱，不少人只能在戶外活動。而高溫成了孩子們健康的最大威脅，在陽光下玩耍時間過長，加上水分補充不足，導致孩子們很容易中暑。



阿布⋅法里斯難民營負責人 阿布⋅法里斯：高溫讓很多孩子生病，一個星期之前還有一個孩子去世了，是一個六個月大的嬰兒。



央視記者 孫虎：因為中暑嗎？



阿布⋅法里斯難民營負責人 阿布⋅法里斯：因為中暑去世的。



央視記者 孫虎：沒有去醫院急救嗎？



阿布⋅法里斯難民營負責人 阿布⋅法里斯：到醫院的時候已經晚了，沒能搶救過來。