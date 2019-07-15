文匯報：絕不能允許區區變戰場　動搖管治根基

中評社香港7月15日電／文匯報15日發表社評說，過去兩周，打示威遊行旗號的活動，毫無疑問已演變成有預謀、有組織、有目的的極端暴力衝擊，並正向全港各區蔓延，勢要動搖政府管治根基、要陷香港於無政府狀態。為免局勢進一步惡化，政府、警隊、社會正義力量，必須立即並且堅定地拿出措施，進行有效應對。政府要表現出遏制暴力的堅強決心與意志，匯集反暴力民意，給執法者以更大、更堅定的支持力度；警隊要堅信維護法治仍是香港主流民意，以更堅定有力的執法行動，給前線執法人員以更好的裝備、更多的人手和執法上的合法裁量權的支持，不要再讓任何一個警員無謂受傷流血；社會正義力量要堅定站出來，揭露暴行，聲援警隊捍衛法治秩序，支持政府依法施政、有效管治香港。



社評說，縱觀上周的“光復屯門公園”、九龍區鬧市尖沙咀衝擊高鐵遊行，到油塘“連儂牆”衝擊，直至本周末的“光復上水”遊行、昨日的沙田遊行，很明顯，一系列以和平遊行為幌子的示威行動，無一例外地在結束後即演變成暴力衝擊。施暴者這一階段的暴力衝擊策略，都是把社區淪為施暴戰場，通過擾亂社區的正常秩序，把無辜的市民與工商界，拖進衝突的泥淖。和平遊行一結束，示威者即變身“口罩黨”，借故“點火”圍攻警員，堵塞馬路，襲擊商戶，向警員擲石頭、插鐵支、淋渠液、潑粉末，並騷擾市民和遊客。這一系列暴力行動明顯是有預謀、有組織、有目的的暴力衝擊事件，其目的，就是要通過讓暴力行動向香港各社區蔓延，來動搖政府的管治基礎，挑戰基本的社會秩序和執法威信，破壞香港人的日常生活，擾亂香港的工商業和投資、營商環境，讓香港陷入無政府狀態。



所有這一切行為，都已經與表達政治訴求沒有絲毫關係，而是通過挑戰秩序、挑戰警隊、挑戰執法者，試圖讓香港陷入無政府狀態，打擊政府的管治威信，動搖警方的執法意志，挑動市民對政府管治不力的不滿。這一系列的暴力示威行動，就是要羞辱政府管治和執法者，讓有效管治失信、失效。在此情勢下，為避免局勢進一步惡化，為了不讓圖謀“區區變戰場”的暴力衝突行動持續，不讓策動暴力衝突的陰謀得逞，政府、警隊、社會正義力量，都必須盡快作出有效的應對。



第一，政府應該表現出遏制暴力的堅強決心與意志，要拿出應對新情況的策略與措施。政府發聲明嚴厲譴責暴徒，這當然需要，但是遠遠不夠。政府在此時需做三件事：首先，應該堅定地站出來，揭露這些暴力行動的危害，指出必然會導致的嚴重後果，匯集反暴力的民意。講清危害、匯集反暴力民意的行動，必須要由政府作為引領者。其次，政府要給執法者以更大的、更堅定的支持力度，要給執法者毫無保留的支持。再者，政府要盡快研究當前出現的系列暴力衝擊背後的策動者、策略與目的，調動各方面力量，制訂出強力應對的策略和方法，絕不能讓警方孤立無援。



第二，警隊作為香港治安與秩序的最重要捍衛力量，一定要堅信，信仰法治仍然是香港的主流價值，港人對法治的信心仍沒有喪失，警隊堅定的執法行動、捍衛香港法治的努力，一定會得到大多數香港市民的尊敬和支持。警隊不要被那些顛倒黑白的指控、謠言，傷害堅定執法的信心；更不要被那些起底、欺凌所嚇倒，必須拿出更堅定的執法行動。警隊高層要給前線執法人員以更多的支持，要因應預判，給前線配備更多的警力、最好的裝備，給予執法上更大的合法裁量權，不讓前線警員孤軍奮戰，保證盡量不再讓一個警員受傷、流血、倒下。



第三，香港的正義力量，包括社會各界，包括身受危害的市民與商家，要更堅定地站出來，挺身揭露暴力示威者的暴行，全力幫助政府依法施政，義無反顧聲援警方嚴謹執法、維護秩序。目前有機構公佈全民舉報暴徒熱線，懸紅檢舉暴徒，這是正義的民意在展示力量。施暴者在示威中戴口罩蒙面、毀壞閉路電視等行為，正正顯示施暴者是害怕正義的執法的，所以只有讓那些暴徒，陷入民眾強大正義的監察力量，才會對暴徒形成有效的阻嚇。



社評說，至於那些在暴力現場抽水的、或在幕後策動的反對派、激進派的議員和政棍們，你們該收手了，立即停止阻撓執法，立即停止抹黑警察，立即停止為暴徒辯解和張目。搞亂香港的情況再惡化下去，香港受到更大的傷害，你們罪責難逃。