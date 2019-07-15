15省月底前養老金上調紅利將“入袋”

中評社北京7月15日電／居民社保待遇提升正迎來密集落地期。《經濟參考報》記者獲悉，目前23省份已公布2019年養老金上調方案，15省份本月底前養老金上調紅利將“入袋”；31省降低社保費率方案漸次落地，或為居民增收拓展更大空間；多地醫保報銷比例以及工傷、失業保險繳費標準也在上調。此外，下半年更多社保改革紅利將釋放，大規模國資劃轉社保將全面提速，相關部門還在醞釀加快推進多層次社保體系改革，個人養老金制度有望正式出台。



7月11日，天津市人力社保局、市財政局下發通知，決定從2019年1月1日起，調整2018年12月31日前退休、退職人員基本養老金。調整辦法分為普通調整、掛鈎調整、高齡調整和傾斜調整。基本養老金調整後月人均增幅為5%左右。此前一日（7月10日），安徽省印發2019年退休人員基本養老金調整方案，調整的基本養老金包括定額部分、掛鈎部分和傾斜部分。7月以來，福建、河北、內蒙古、江西、陝西等9地公布退休人員養老金上調方案。



截至目前，已有23省份公布今年養老金上調方案。企業和機關事業單位退休人員調整增加的養老金分別從企業職工基本養老保險基金和機關事業單位養老保險基金中支出。其中，河北、內蒙古、江西、陝西、江蘇等15省份明確7月底前將調整增加的養老金發放到退休人員手中。



養老金上調紅利即將“落袋”之際，各省降低社保費率方案也漸次落地。最新數據顯示，上半年企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險繳費減少超過1280億元。“一方面，穩定上調養老金待遇，使退休人員收入水平直接增長。另一方面，社保費率下調，在降低企業用工成本同時，也會間接傳導至分配環節，為職工工資增長帶來更大空間。”中國宏觀經濟研究院社會所副研究員關博對《經濟參考報》記者表示。



與此同時，失業保險、工傷保險、醫療保險等社保待遇提升方案也在密集出爐。以醫保為例，7月11日，烏魯木齊市基本醫療保險報銷比例調整，住院報銷比例普遍上調5%，慢性病中的大病報銷比例上調了20%。吉林省則於日前明確城鄉居民醫保和大病保險籌資標準。2019年城鄉居民醫保人均籌資標準整體提高60元（其中財政補助標準新增30元），達到520元。浙江溫州擬調整大病醫保政策，最高限額提至起付標準15倍。



中國社科院世界社保研究中心執行研究員張盈華對《經濟參考報》記者表示，下調社保費率的同時，上調養老金待遇，這“一降一升”對社保制度提出更高要求。一方面，需要規範徵繳、繼續擴面、加大投資，增強制度造血功能；另一方面，全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金，增強制度輸血能力。



事實上，更多社保改革紅利已經在路上。7月10日召開的國務院常務會議決定，今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構的10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利。業內預計，劃轉國有資產規模或達6萬億。



關博指出，從各國養老保險改革經驗看，劃轉國有資產是最優的解決方案，既彌補了制度的歷史責任，也沒有增加當代人和未來幾代人的繳費和稅收負擔。



“預計下半年國資劃轉社保將加速推進，以增強社保基金可持續性，提升養老社會保障制度可靠性。”中國養老金融50人論壇特約研究員甄新偉對《經濟參考報》記者表示。



值得注意的是，在民生待遇提升的同時，社保基金支出壓力仍不容小覷。人社部最新數據顯示，前5月僅養老、工傷、失業三項社保支出達20580億元，其中養老保險支出達19817億元，相比去年同期增速均在15%左右。加快推進多層次社保體系建設成為業內共識。



“從多層次養老保險體系來看，基本養老、企業年金（職業年金）和個人養老金三支柱發展仍不平衡。其中，第二支柱和第三支柱的作用還沒有充分發揮。”甄新偉說。



記者了解到，多層次社保體系改革鼓點漸緊。近日國家發展改革委與銀保監會已就多層次社會保障體系發展總體情況，商業保險機構在社會保障體系中充分發揮作用面臨的困難問題，以及下一步相關工作考慮等交換了意見，擬共同推進多層次社會保障體系建設。



此前不久，人社部也發布消息稱，人社部牽頭正在會同相關部門研究制定養老保險第三支柱政策文件，目前進展順利。“今年下半年，我國養老金第三支柱個人養老保險制度相關政策預計將正式出台。在政策支持以及商業機構積極推動下，我國居民個人養老金將步入發展快車道。”甄新偉表示。



關博也認為，稅收遞延型養老保險經過一年試點後，有望進一步規範個人養老金參與方式、保障形式、參與產品等關鍵政策設計，具有中國特色的養老三支柱即將落地。



在張盈華看來，第二支柱借助降費率和職業年金發展推動“自動加入機制”，第三支柱借助擴大產品類型完善“稅優指向賬戶”，二、三支柱在機制設計上創新前行，下半年要邁得穩且推得快，目標是將企業年金和個人養老金打造成真正的“支柱”。



（來源：經濟參考報）



