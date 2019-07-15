國慶大閱兵　探訪“閱兵村”

中評社香港7月15日電／距新中國成立70周年紀念日不足百天，為外界關注的國慶大閱兵進入倒計時階段。本網記者近日探訪位於北京郊區的閱兵訓練基地外圍，親眼看到有參演方隊正在緊鑼密鼓地展開訓練。近期，北京通州、河北廊坊等地網友也拍攝到參加閱兵的飛機方隊密集訓練的畫面和視頻，可以看到，參加訓練的飛機方隊飛出了“70”的字樣。位於北京城郊昌平區的南口閱兵訓練基地曾是2015年紀念抗戰70周年閱兵式的“閱兵村”。本網記者日前探訪該訓練基地外圍發現，參加建國70周年閱兵式的受閱部隊已經開始進駐多日，各項訓練正在緊鑼密鼓且有條不紊地展開。記者驅車路過基地大門附近時已臨近中午，透過迷彩長城式樣的大門，可以清楚地看見大門內有閱兵方隊正在列隊訓練。在北京30多度的高溫天氣下，參加訓練的人員依然穿著厚重的迷彩服裝。方隊前方還有類似裝甲車的裝備，也在開展訓練。



文匯網訊，記者走訪了訓練基地周圍村落，幾乎每位村民都知道訓練基地裡“有政治任務，在閱兵訓練”。有村民告訴記者，受閱部隊進駐大約已經月餘，五一之後就開始陸續有部隊進駐訓練。“不讓民眾靠近，但是每天都能聽到口號聲，特別響亮，也看不到有人外出，應該都是集中在里邊訓練。”還有村民告訴記者，聽到過裝備入場的聲音，“有坦克的聲音，轟隆隆的。”整個訓練基地處於高度嚴密的安保之中，訓練基地外圍的馬路兩側，大約20米就有一個安保崗位，有身著藍色安保服的安保人員實施警戒安保，附近每個路口都有警車駐守，訓練基地大門外除了軍人站崗，也有警車和警察執勤。“很嚴格，有工人進去施工，都要沒收手機，也不允許拍照。”一位村民說。記者嘗試在附近拍照，隨即就被制止。可以看到，訓練基地內仍有一些小型的施工，有施工車輛拉著少許施工材料從側門進入。有網友發佈的衞星圖片可以看到，閱兵訓練基地內曾經建造的模擬天安門建築物依然存在。



空中梯隊方面近日也展開了密集式訓練，多位北京通州和河北廊坊的民眾表示，幾乎每天都能聽到飛機的轟鳴聲，也能看到訓練飛機呈編隊飛過。從網友拍攝的畫面和視頻可以看到，近期參加訓練的有數十架軍機，包括三組由三架軍機組成的箭頭狀編隊，緊隨其後的是“70”編隊，分別由8架軍機組成“7”字，12架軍機組成“0”字，有軍機懸掛國旗。



6月底的國防部例會上，本網記者曾提問國防部新聞發言人，國慶70周年閱兵籌備如何？有哪些新型武器亮相？國防部新聞發言人任國強回應，軍隊有關國慶慶祝活動正在籌備之中。此前，也有軍事專家向本網透露，今年閱兵在參閱規模、亮相方隊、武器裝備上都會呈現諸多亮點。形成各自作戰體系的方隊、現役國產化武器裝備料將悉數亮相，全方位展示國家實力，突出解放軍實戰化能力建設成就。



國慶閱兵歷來被認為是慶祝建國的一項重要活動。公開資料顯示，從1949年開國大典至2009年建國六十周年，共舉行了十四次國慶閱兵。1949年至1959年建國十周年，共舉行了十一次國慶閱兵。此後，連續二十四年沒有舉行國慶閱兵。直到1984年，根據鄧小平提議，中央決定恢復閱兵，並於1984年國慶三十五周年時舉行大型的國慶閱兵式。1999年，在天安門廣場舉行盛大的世紀閱兵式，慶祝新中國五十年華誕。2009年，新中國六十年華誕，為展示中國的發展成就，再次舉行閱兵。