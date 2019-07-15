解嚴32周年　政治受難者籲廢“國安五法”

白色恐怖時期政治受難者與家屬，齊聚在政治受難者紀念碑前，抗議民進黨政府重返戒嚴。（中評社） 中評社台北7月15日電／台灣1987年解嚴，今天是32周年紀念日。針對蔡政府修“國安五法”，以及將針對“中共代理人”修法，白色恐怖時期政治受難者與家屬上午齊聚在府前政治受難者紀念碑前，抗議民進黨政府重返戒嚴，要求廢除“國安五法”，不能讓白色恐怖重現。



台灣地區政治受難人互助會上午在位於府前的白色恐怖紀念碑（凱道與懷寧街口）前召開記者會。政治受難者12人與家屬、支持者逾百人，穿著“我坐過牢，我將要坐牢”、“我長輩坐過牢，我將要坐牢”的白色服裝，高呼“抗議重返戒嚴，廢除“國安五法”、“反對新白色恐怖”等口號。呼籲過去戒嚴時期，一起在街頭反對“國安法”的“總統府”秘書長陳菊站出來。



今年81歲的政治受難者黃英武說，他當年因參加“大眾幸福黨”坐牢8年，現在又實施“國安五法”是“倒行逆施”，他很憤怒，“國民黨很爛，民進黨很亂”，他一定抗拒到底。



台灣地區戒嚴時期政治案件處理事許育嘉表示，1987年國民政府解除“台灣省戒嚴令”，另立“國家安全法”替代戒嚴法。當時民進黨不惜走上街頭呼喊“只要解嚴！不要“國安法”。如今民進黨政府卻主導修法，分別在《“國家安全”法》、《刑法》、《“國家機密保護法”》與《兩岸人民關係條例》中增修模糊的罪責認定，造成可隨意入人於罪，打造綠色恐怖。



曾因成功大學共產黨案遭判死刑，後減刑為15年的勞動黨主席吳榮元說，民進黨從民主制度取得政權，不應再重回白色恐怖，現在台灣的發展與中國大陸息息相關，不能再“鎖國”封島，重回與大陸對抗的道路將帶來災難。他說，民進黨執意走的“台獨”路線”是絕路，是走不通的，台灣人民為了歷史前進的正確道路是不怕坐牢的。



台灣地區政治受難人互助會總會長林燿呈代表宣讀抗議聲明書，他強調在台灣1950年代開啟的白色恐怖是所有人民都不能忘卻的傷痛記憶。如果民進黨宣稱推動的“轉型正義”真要撫平這樣的傷痛，怎能蓄意復辟當年造成台灣人民深刻傷痛的白色恐怖惡政？身為政治受難人，他要求“轉型正義委員會”給一個答案。



隨後與會的逾百人抗議群眾，冒著炎熱暑氣從白色恐怖紀念碑走向“總統府”遞交抗議聲明書。上午除了台灣地區政治受難人互助會，還有勞動黨、左翼聯盟、新黨新青年等團體代表前來聲援此活動。



“國安五法”分別是今年5月7日三讀的“刑法部分條文修正案”及“國家機密保護法部分條文修正案”、5月31日三讀的“兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案”、6月19日三讀的“國家安全”法部分條文修正案”，以及7月3日三讀的“兩岸人民關係條例部分條文修正案”。