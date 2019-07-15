非典藍取代傳統藍　國民黨權力結構大洗牌

中評社台北7月15日電／高雄市長韓國瑜在國民黨“總統”初選大勝，韓粉代表的“非典藍”打敗“傳統藍”，韓國瑜曾嚴辭痛批黨內權貴，如今成為藍營共主，宣告國民黨進入“韓國瑜時代”，百年政黨的權力結構勢將面臨大洗牌。



中央社報道，國民黨是百年老店，權力結構盤根錯節，高雄市長一役中異軍突起的韓國瑜，並非國民黨接班世代，與前“總統”馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等黨內菁英不僅互動不多、淵源不深，韓國瑜之前宣布被動參選的5點聲明中，更直批政治權貴熱衷密室協商，讓黨內矛盾赤裸祼浮現檯面。



在沒有黨內菁英的奧援下，韓國瑜憑藉內聚力極強的“韓粉”力量勝出，自此一役，確立跨出深藍之外，結合地方勢力的韓粉，已完全取代傳統的黃復興系統，成為黨內最強動員系統。



黨內人士認為，這代表“非典藍”大勝“傳統藍”，過去循著接班梯隊一路往上爬的黨內菁英，在“非典藍”勢力抬頭下，恐將面臨衝擊。



未來包括“總統”及“立委”選戰的戰略鋪排、國民黨下個世代的接班人選等，預料韓國瑜都會有舉足輕重的影響力，韓系人馬在黨內身價也將水漲船高，國民黨內傳統的大老勢力將大幅被壓縮。



熟知黨務系統人士透露，擁吳派過去力勸吳敦義參選“總統”，但韓國瑜勢不可擋，因而退而求其次，希望能主導黨機器。挺吳派中常委近日推動黨章修正案，要將“總統”與黨主席脫鉤，就被外界解讀是保衛黨主席大位。



初選大勝後，韓國瑜將成為國民黨新一代共主，個人特色鮮明的他勢必不會在國民黨傳統軌道上運行，將走一條自己的路，但礙於高雄市長身分，恐需要兩套人馬備戰2020大選，未來如何與黨中央磨合將成考驗。



不過，挺韓人士認為，韓國瑜的個人特質鮮明，也有許多吸睛的訴求，這些都將為國民黨的政黨文化帶來改變，可能讓國民黨更為貼近民眾，更有戰鬥力，將為國民黨注入“韓式風格”。



但也有黨內人士說，國民黨內對於韓國瑜不是沒有疑慮，未來能否服膺其路線和風格，對於國民黨在2020一役甚至未來發展，都將是重大考驗。

