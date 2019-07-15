大公報：前線警員無需氣餒，你們絕不孤單

中評社香港7月15日電／大公報15日發表社評說，反修例暴力衝擊“遍地開花”，暴戾之氣不僅未消退反而不斷升級。昨日沙田更發生大規模的極度暴力事件，說明亂港派新一輪反政府運動已經上演，未來可能還會出現更嚴重流血事件。面對嚴峻的形勢，警隊遭受極大壓力，市民必須清晰表達“反暴力”、“撐警隊”的堅定立場，全力維護香港的法治和秩序。



社評說，香港當前的形勢複雜嚴峻，但眼前所見到的暴力衝擊，絕非普通的“自發行動”，更非所謂的“無大台”的民間行動。上水以及沙田兩場示威場景，已遠遠超越了“和平”二字，其高度組織性、策略性，以及嚴密的物資運送鏈、行動指揮體系，都在說明，有看不見的“政治之手”在幕後操控著一切。而不斷出現的“示威預告”則預示著，類似的襲警、暴力衝擊、激化社會對抗的行動，將會持續出現並惡化。



必須看到，這些行為絕非“偶然”，幕後操縱這一切之“手”，企圖已極其明顯。自七月一日立法會大樓遭反修例暴徒占領並肆意破壞後，反對派原已掌握的民意優勢出現反轉，譴責暴力示威的市民占了絕對多數。面臨民意以及道德上的雙重壓力，反對派不甘到手的“政治成果”消失，於是意圖通過這類“社區化”的持續暴力衝擊去達到三個目的：一是擴大對立情緒，挽回正在流失的反修例民意；二是加強組織演練，消耗警隊執法戰鬥力；三是醜化警隊形象，以激化更大規模衝擊。



正是在這種策略指導之下，一些牛鬼蛇神紛紛出籠。第一，以香港記協為首的所謂七間傳媒工會組織昨日發起遊行，顛倒是非，“控訴”被警察暴力對待；第二，諸如民主黨尹兆堅等在內的政客故意阻撓警隊執法，並大肆捏造散播警員暴力的虛假新聞；第三，外國媒體如《金融時報》等“不失時機”地刊出分化特區政府、抹黑行政長官的所謂“獨家報道”。這些煽動、分化和抹黑策略，和六月九日首場反修例遊行之前的情況如出一轍。



香港警隊是鎮守法治的關鍵力量。正因如此，昨日沙田的暴徒才如此凶殘地欲致警員於死地。實際上，在過去一個多月來，警隊承擔的責任最重、受到的壓力最大、面臨的挑戰也最嚴峻。儘管亂港派猖獗囂張，但要清醒地看到，香港的整體民意並沒有改變，維護法治仍然是香港市民最強烈的呼聲，英勇執法的前線警員們無需氣餒，你們絕不孤單，你們背後是數百萬和平理性的香港市民，以及全國十四億同胞的堅定支持。



社評說，中聯辦主任王志民上周強調了三個“堅定支持”，中央堅定支持特首依法有效施政、堅定支持警方依法履行職責、堅定支持市民“護法治、反暴力”的共同訴求和行動。亂港派或許還會繼續猖狂下去，但這種與民為敵、踐踏法治的惡行，絕不可能長久，他們也必將吞下自己親手種下的暴力惡果！