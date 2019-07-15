6月份中國商品住宅銷售價格漲幅穩中有降

中評社北京7月15日電／中國國家統計局15日發佈了70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。統計顯示，6月份，一二三線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅與上月相同或回落；一二線城市二手住宅漲幅回落，三線城市漲幅微擴。



數據顯示，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.5%，北京下降0.1%；二手住宅銷售價格環比持平，上月為上漲0.1%，其中北京和廣州持平，上海和深圳均下降0.1%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%，漲幅連續三個月相同；二手住宅銷售價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



從同比來看，6月份，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均回落。



國家統計局城市司高級統計師劉建偉分析，6月份，各地始終堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目標，夯實主體責任，確保房地產市場平穩健康發展。