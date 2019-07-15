盧崑福：國民黨不急修黨章　整合最重要

國民黨中央委員、台南市議員盧崑福，對韓國瑜初選勝出，高興得振臂喊“爽”。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月15日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選高雄市長韓國瑜勝出。一路公開挺韓的黨中央委員、台南市議員盧崑福15日接受中評社訪問表示，韓國瑜目前最重要是凝聚整合與團結，把黨內矛盾最小化。黨中央不必急於修訂黨章、討論要不要刪除“總統”兼任黨主席”的問題，尊重不同意見開放討論即可。韓也不要為了要不要接黨務的事分心。



高雄市長韓國瑜以44.805%支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730%，將代表國民黨角逐2020選戰，對戰民進黨提名的蔡英文。



盧崑福向中評社表示，44.805%是紮紮實實的民意，沒有為特定人選量身訂作，也不是任何一方可以片面“灌”得出來的民意，堪稱是國民黨歷來最公平、公正的一次初選。他認為，國民黨經歷此次真正的初選，體質更為強壯，相較於民進黨蔡英文與賴清德相爭、初選公平性遭非議，國民黨贏得更多民眾認同。



他指出，國民黨的初選過程，難免出現一些不好聽的話，彼此陣營之間或有很多的“不爽”，但現在，這些“不爽”都要放下，大家都有“讓人民更好，讓民進黨下台”的共同終極目標，只要韓國瑜拿出誠意，促進整合、團結就有很大的希望，他也相信韓有這個“智慧”去處理。



具有國民黨中央委員身分的盧崑福表示，近日傳出7月28日召開的全代會，將討論黨章修正相關議案，其中就包括刪除“總統”兼任黨主席”條款。這件事涉及大選佈局及黨內權力結構的改變。



盧崑福說，這件事，目前在中常委、中央委員、黨代表內確實有私下的徵詢討論。他有三個看法：



第一，是否兼任，各有利弊。據他了解，還在討論階段。15日上午11時初選結果揭曉的一刻起，韓國瑜已經實質上要帶領國民黨打選戰，黨內風向會在這幾天怎麼走，他不還知道。



第二，是否兼任，並非馬上要處理的事；現在討論，要改變制度也是未來的事。據查，吳敦義是2017年8月20日就任黨主席，任期4年（至2021年）；如果韓國瑜明年大選勝出，兼任國民黨主席的問題，也是2020年5月20日就職日才會發生。



第三，韓國瑜的當務之急，是一心一意、全力促成黨內團結，要全力把國民黨內部矛盾最小化，此時，應尊重黨內不同意見公開討論，不必急著為處理黨章修訂、要不要接掌黨務的事分心。



盧崑福表示，他相信韓有整合團結黨內的“智慧”，在地方，基層挺韓也要進一步化為具體行動。例如，他目前兼任台南市安平商圈發展協會理事長，未來舉辦商圈活動，將會邀韓到台南站台，一起促進地方經濟發展。