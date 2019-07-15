藍對比式民調　韓47％柯18％蔡15％

國民黨2020初選民調。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以平均44．8％支持度勝出。國民黨下午公布詳細的對比式民調結果，在藍綠白三足鼎立的情況下，韓國瑜以47．7％，大贏台北市長柯文哲18％、蔡英文15．8％。



國民黨這次初選民調採85％對比式（參選人與他陣營對手比評）民調、15％互比式民調（參選人間比評）。



值得注意的是，在對比式民調方面，韓國瑜、郭台銘、朱立倫皆能在藍軍、蔡英文、柯文哲的三足鼎立中勝出。且三組對比，柯文哲都是第二，蔡英文皆是第三。



國民黨上午公布的綜合性民調中，韓國瑜44．8％、鴻海創辦人郭台銘27．7％、前主席朱立倫17．9％、前台北縣長周錫瑋6．02％、孫文學校校長張亞中3．5％。



對比式民調結果，則為韓國瑜47．7％、蔡英文15．8％、柯文哲18％。



郭台銘29．2％、蔡英文14．1％、柯文哲14．6％。



朱立倫20．7％、蔡英文15．6％、柯文哲18．8％。



周錫瑋7．6％、蔡英文17．5％、柯文哲26．6％。



張亞中4．5％、蔡英文17．7％、柯文哲26．6％。



國民黨組發會主委李哲華分析，因為國民黨初選民調有大肆宣傳，藍軍表態率比綠軍多﹔不論是國民黨還是民進黨，兩黨初選時都有這樣的情況。



李哲華說，韓國瑜與蔡英文、柯文哲的對比民調的表態率超過8成，代表韓國瑜支持者教育得很好，產生「非韓不投」的現象，所以表態率特別高，而對於其他4位國民黨參選人並不支持。



對於外傳民進黨對民進黨初選民調灌票的情況，李哲華認為，在藍軍高度表態下，蔡英文、柯文哲的民調都相對低估，綠軍表態率低，相對灌票的效果也不大。



國民黨這次2020初選民調依照慣例，採85％對比式（參選人與他陣營對手比評）民調、15％互比式民調（參選人間比評），其中對比民調部分，被視為實戰時能否打贏對手指標，國民黨此次民調設定參選人對手為民進黨蔡英文與台北市長柯文哲。