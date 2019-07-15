A股延續反彈勢頭　滬指2900點失而復得

中評社北京7月15日電／本週首個交易日，A股延續反彈勢頭。上證綜指盤中2900點失而復得，深市表現明顯較強，三大股指漲幅均超過1%。



新華社報道，當日上證綜指以2921.55點小幅低開，早盤一度下行跌破2900點整數位，探至2886.70點的全天最低點。此後滬指開始震盪回升，午後摸高2955點。尾盤滬指收報2942.19點，較前一交易日漲11.64點，漲幅為0.40%。



深市表現明顯強於滬市。深證成指收盤報9309.42點，漲96.04點，漲幅為1.04%。創業板指數漲1.94%，收報1547.47點。中小板指數漲1.10%至5687.53點。



伴隨股指上行，滬深兩市2600多隻交易品種上漲，遠多於下跌數量。不計算ST個股，兩市40多隻個股漲停。創業板新股N值得買掛牌上市，首日漲幅接近44%。



大部分行業板塊隨股指收升。前期表現活躍的船舶板塊再度領漲，且漲幅超過4%。飼料板塊漲幅也接近4%。摩托車、軟件服務、航天國防、IT設備等板塊表現相對較好。告跌板塊中，機牀設備和白酒板塊跌幅分別超過2%和1%。



滬深B指雙雙上行。上證B指漲0.57%至291.72點，深證B指微漲0.04%至979.74點。



滬深兩市分別成交1765億元和2459億元，總量超過4200億元，較前一交易日顯著放大。