甩落跑市長汙名　龐建國：韓需爭取諒解

龐建國認為，韓粉在家顧電話，郭台銘最後階段自亂陣腳，是韓國瑜能壓倒性勝出的原因。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）中國國民黨初選民調，高雄市長韓國瑜以45％壓倒性支持度擊敗鴻海創辦人郭台銘的28％。台灣競爭力論壇理事長龐建國接受中評社訪問分析，除了韓粉熱情7天守在電話旁邊外，郭台銘在民調最後自亂陣腳，顯現敗跡，使得郭粉不願守電話都是關鍵；至於是否有綠營灌票的可能？龐建國則認為，不足以影響結果。



至於韓國瑜，龐建國說，韓國瑜面臨最大的挑戰將是落跑市長，對不起當初投票給韓國瑜的高雄市民託付，建議韓國瑜講出他所面臨不改變台灣將改變不了高雄的狀況，藉此獲得諒解。



龐建國也是中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授。



龐建國分析，韓國瑜有賣菜郎翻身的勵志故事，並以民粹式的風格使小老百姓產生投射激勵自己，同時抓準蔡英文執政失敗、經濟搞太爛的問題猛打，並以非常庶民淺顯的語言表達，像是“台灣安全，人民有錢”完全不需要解釋，就能讓一般民眾了解訴求為何，是能贏過郭台銘的關鍵。



龐建國也說，郭台銘的政策、方案雖然很有創意，且形象廣告做得很好，但敗在郭台銘講話沒有煽動力，如出現上台照稿念的狀況，成為兩人最大的分水嶺。



在初選民調公布前，依照過去的民調，韓、郭呈現五五波的態勢，不過初選民調卻是韓國瑜壓倒性獲勝。龐建國指出，韓粉很熱情，願意民調進行7天都守在電話旁邊，同時郭台銘在民調最後階段自亂陣腳，如向韓國瑜喊話“大哥拜託你”等，這些言語被擴大渲染，呈現出郭大概是輸了的感覺，讓原先支持郭的郭粉不再願意熱情表態守在電話旁邊。



初選過程泛綠傳出“有瑜點魚，無魚點菜”替韓國瑜灌票的聲音，龐建國說，泛綠是否灌票可從過去民調泛綠對韓國瑜的支持度，與初選民調泛綠支持度做相比得知結果，不過韓國瑜以這麼大的差距通過初選，就算有灌票也灌不出這個數據，不足以影響結果。



初選過後，龐建國指出，郭台銘能投入初選，是國民黨替他量身打造，若脫黨正當性將不足，此外連韓國瑜都打不過，脫黨的勝算將不高。他認為郭不會脫黨，會傳出郭脫黨的原因，是因郭是政治素人，有些不精確語言被放大的結果。