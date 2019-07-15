挺郭藍議員：韓要雙贏才對得起高雄市民

國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑。（中評社 資料照） 中評社高雄7月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜通過國民黨2020初選，高雄市議會不同調。高雄市議會議長許崑源表態支持初選後提名人選；日前表態挺郭台銘的副議長陸淑美憂心韓變一支蠟燭多頭燒。挺郭的黨團總召曾俊傑也表示，祝福韓市長“兩邊都要贏”，才對得起高雄市民。



高雄市議長許崑源今天表示，全力支持國民黨提名的候選人，並以下架蔡英文為下階段目標。站在超黨派議長身分的立場來說，則期許韓必須把市政做好。



挺郭的高雄市議會副議長陸淑美則憂心韓國瑜一支蠟燭多頭燒，盼韓國瑜發揮智慧因應。



先前反對韓國瑜參選，並幫郭台銘在崗山舉辦座談會的國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑今天表示，希望韓國瑜要確保能贏2020大選，高雄也不能再失守，祝福兩邊都贏。



曾俊傑表示，韓市長接下來6個月要開始拼2020，市政怎麼顧？要不要派代理？還是請假等等都還是問題，而且要找誰來接班，確保不會再次輸了高雄，都需要給一個明確的答案。



曾俊傑說，很多高雄市民反對市長去參選2020，聽到民調大幅領先17%都認為有綠營灌票嫌疑，還說韓去選一定會輸，韓要怎麼安定高雄市民的心，將是接下來的重點項目之一。



針對綠營要求請辭市長及反制高雄罷韓行動？曾俊傑說，等過幾天局勢安定下來後再說。



國民黨高雄市議會黨團書記長李雅靜說，選舉跟市政並不會牴觸，但要求韓市長把市政做好，真的當選後才能離開高雄，要負責市政到年底才算負責任，目前只能向前走，黨也沒有內耗的本錢。