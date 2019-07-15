印度月船2號發射臨時取消　又改到9月份

中評社香港7月15日電／瞭解印度空間研究組織討論過程的消息人士對俄羅斯衛星通訊社稱，印度將於9月實施把載有自行儀器的自動任務“月船2號”發射至月球的下次嘗試。



“月船2號”是印度太空計劃中最具雄心的項目之一。自印度空間研究組織數周前宣佈期待已久的發射日期和時間（7月15日02時51分）以來，全國一直在密切關注對探險開始的準備情況。“月船2號”的命運讓印度人非常關心，以至於印度總統科溫德都來到了斯里赫里戈達航天發射場。



但在任務開始前的56分鐘，組織方宣佈取消發射，原因為大約在最後一刻於運載火箭上發現了技術故障。



該消息人士稱：“新發射可能將定於今年9月。7月仍有多次發射窗口，但事情發展的這一方案可能性很小。”



“月船-2”號原計劃於2018年4月發射，但之後幾次被推遲至同年10月、今年1月、4月和五月。官方至今未公佈延期發射的原因。



“月船-2”號項目是印度第一顆月球探測器“月船-1”號的延續。“月球-1”號於2008年10月向月球發射。該探測器在月球軌道成功運行312天，並向月球表面發送了撞擊探測器。印度空間研究組織賦予“月船-2”號的任務是繼續研究月球表面的礦物和元素組成。



印度1947年獨立後立即啟動了本國的航天發展計劃，印度航天部（DOS）主持此項工作。印度空間研究組織（ISRO）的任務是根據印度國家太空計劃協調各部門和公司的行動，研發航空航天設備。