李哲華：韓國瑜領軍　啟動2020聯合競選

國民黨組發會主委李哲華接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜在2020黨內初選中勝出，針對接下來韓如何和黨中央合作打選戰，國民黨組發會主委李哲華表示，初步先建立雙方團隊的窗口，接著由黨部扮演平台，在國民黨資源較匱乏狀況下，“立委”與“總統”採取聯合競選，各縣市成立聯合競選總部的方式來合作。



李哲華強調，韓國瑜在新媒體空戰有其獨特的作業方式，所以這部分黨部就扮演側翼角色。但組織方面，中央黨部仍屬正規軍，韓要與“立委”結合競選，透過黨部來當平台會比較方便。



國民黨上午公布的綜合性民調中，韓國瑜44.8%、鴻海創辦人郭台銘27.7%、前主席朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。



李哲華今下午向媒體說明，國民黨中央接下來如何配合韓國瑜打2020選戰，在成立中央助選團部分，李表示，這目前籌備中，隨著選戰節奏會推出，大概在後期。



至於是否會幫忙韓國瑜整合其他初選參選人促成團結？李哲華說，這當然會努力，7月28日的全代會，也擬以特邀方式，邀請郭台銘、周錫瑋和張亞中來參加，而朱立倫是前主席本就是參加名單，希望到時候營造大團結氣勢。



至於韓國瑜帶職參選，是否會成為對手的箭靶？李哲華說，韓國瑜在選委會正式登記為候選人前，還是會以市政為主，現在的選戰，已非過往一定要到處掃街，而韓可以利用平日晚上與假日跑外縣市幫“立委”輔選，和“立委”聯合造勢弄好也是加分。而在正式登記為候選人後，韓再跟議會請假大概一個月左右，以過往經驗應該可以克服此點。