太陽花牛煦庭：民進黨用林飛帆沒討太多便宜

牛煦庭。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月16日電（記者 黃文杰）針對太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副祕書長，太陽花世代、無黨籍桃園市議員牛煦庭接受中評社訪問表示，這意味林飛帆離開第三勢力，選擇藍綠兩黨政治，逼無黨籍台北市長柯文哲。民進黨用了林飛帆，並沒有討了太大的便宜，不覺得蔡用了林，對選舉有多大幫助。



牛煦庭，1990年生，政治大學外交系學士、英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2016年10月加入國民黨，曾是市黨部國民學堂執行秘書，網路“國民議言堂”直播節目主持人。牛煦庭2018不滿國民黨初選提名辦法，直接以無黨籍參選，順利當選桃園市議員。



民進黨15日召開中央黨部主管人事公布記者會，太陽花學運領袖林飛帆接黨副祕書長，台灣青年公民論壇協會理事長、也參與過太陽花學運的呂家華主持政策對話小組。



過去林飛帆與時代力量合作密切，像是2016年選“立委”時就曾替洪慈庸、邱顯智、林昶佐、黃國昌站台，如今林飛帆加入民進黨，是視為蔡英文積極爭取太陽花世代歸隊。



牛煦庭告訴中評社，如果以太陽花世代組成來看，成員未必全都是認同民進黨，必須說是複雜的年輕的集合體，在民進黨執政這三年多來，會有人會重新思考反服貿事件，自然有人跑去挺柯文哲成為“柯粉”，或者加入時代力量。



他說，蔡英文把林飛帆找回來，有多重目的，一來，讓太陽花世代“歸隊”回民進黨；再者，試圖壓縮或“柯粉”或時代力量，這是2020選舉戰略中的一環，選舉的一步棋。



牛煦庭分析，民進黨會透過林飛帆接黨副秘書長，不斷宣傳黨的年輕化與改革形象，要知道，林飛帆是有論述底子，在民進黨2016重返執政，沒有馬上入黨，卻選擇“出國”讀書，現在回來當黨工，第一時間就會被放大檢視，尤其林飛帆當初批評民進黨的話，總而言之，民進黨用了林飛帆，並沒有討了太大的便宜，不覺得蔡用了林，對選舉有多大幫助。



也有人認為，林飛帆加入民進黨，符合太陽花世代的期待？牛煦庭認為，主要還是太陽花世代是異質性非常高的群體，民進黨找學運領袖年輕人就會“歸隊”，未必如此，但是讓林飛帆回來民進黨，證明民進黨做到舉才育才，也是沒有什麼不可以，整件事還是有積極意義。

