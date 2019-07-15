郭台銘動向未明　藍民代憂心國民黨分裂

中評社台北7月15日電／前鴻海董事長郭台銘參與“總統”初選落敗，藍營內部擔憂若郭台銘脫黨參選，勢必將造成分裂，台北市議員王鴻薇就在臉書表示，國民黨沒有分家的本錢，希望能看到國民黨的賴清德。



國民黨“總統”初選民調結果今天出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，郭台銘則發出聲明恭喜韓國瑜贏得國民黨“總統”初選，但聲明中未提及支持，以及說明是否脫黨參選，未來動向備受關注。



中央社報道，警界出身的國民黨新北市議員林國春說，郭台銘因為是警眷，獲得很多警界支持，這些人是討厭民進黨而支持郭台銘，但即便郭台銘代表國民黨選都不見得能贏，脫黨則是百分之百選輸。



林國春和與郭台銘友好的國民黨新北市議員林金結都認為，以郭台銘的高度與智慧，不太可能脫黨參選。



林國春說，建議韓國瑜可以考慮當選後，讓最強CEO的郭台銘做“行政院長”，帶領台灣經濟走出一片天。



曾在國民黨“總統”初選階段為郭台銘站台的國民黨新北市議員劉美芳則說，的確擔心郭台銘可能脫黨參選，畢竟他連鴻海董事長的職位都卸下了，不無可能去整合第三勢力一搏，但真的不希望這種事情發生。



劉美芳說，希望國民黨主席吳敦義與韓國瑜要趕快進行黨內整合，以化解黨內對於郭台銘出走的憂心。



國民黨“立委”蔣萬安表示，以郭台銘的高度與智慧，還是會以大局為重。他說，郭台銘曾說過，2020年要讓民進黨下架，那唯有團結，才有可能讓國民黨勝選，團結才是勝選的唯一道路。



國民黨“立委”曾銘宗則說，期望韓國瑜未來可以納入4位參選人好的政見，這將有助於未來的整合，也給郭台銘一點時間，相信會有整合空間。



國民黨“立委”江啟臣表示，2020的“總統”和“立委”大選，是像籃球一般的團體戰，不是個人戰，恭喜出線的韓國瑜成為籃球隊長，當務之急，是整合其他隊友，發揮強項綜效，吸收其他4位參選人在這次初選中的強項政見與建議，一一請益，帶領全隊贏得比賽。



民進黨“總統”初選民調6月13日出爐，落敗的前“行政院長”賴清德隨後表態，支持民進黨所提名的候選人。