伊朗威脅回到核協議前狀態

中評社北京7月15日電／美伊等國圍繞伊核協議已爭論多時。英、法、德三國14日發表聯合聲明，呼籲緩和緊張局勢，尋求重開對話的可能。伊朗方面15日表示，除非歐洲國家履行義務，否則伊朗將回到達成伊核協議前的狀態。



路透社7月15日援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道稱，伊朗原子能組織發言人貝赫魯茲•卡邁勒萬迪周一（15日）表示，除非歐洲國家履行其自身義務，否則伊朗將回到與世界大國達成核協議之前的狀態。



報道稱，伊朗表示，歐洲國家必須採取更多措施來保證伊朗的經濟利益。作為交換，伊朗將會根據伊核協議對其核項目進行限制。



自2018年5月，美國政府單方面宣布退出伊核協議，並逐步恢復對伊制裁。今年正值伊核協議將滿四年，霍爾木茲海峽摩擦不斷，中東局勢出現愈演愈烈的傾向，美伊雙方似乎在多條戰線展開“博弈”。今年7月初，伊朗外長扎里夫指責歐洲國家沒有採取足夠措施保障伊朗根據伊核協議獲得相關利益。7月7日，伊朗官方召開新聞發布會，正式宣布將濃縮鈾豐度提高至3.67%以上，英德兩國敦促伊朗立刻撤銷決定，否則將退出伊核協議，法國也承諾維護伊核協議。美伊雙方的“博弈”牽連各方，危機仍在持續。



（來源：環球網）