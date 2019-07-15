波音空難危機　美聯航再取消航班

中評社北京7月15日電／綜合報道，由於波音公司737 MAX客機繼續被美國聯邦航空管理局命令停飛，美聯航將第四次取消公司旗下的115次波音航班。分析師則表示，他們預計波音737 MAX客機不會在2019年年底之前複飛，因為波音公司無法在此之前排除故障。



美聯航四次取消波音航班



美聯航公司14日表示，由於波音737 MAX客機繼續被令停飛，該公司將第四次取消旗下的115次波音航班。這項決定是繼美國聯邦航空管理局（FAA）上月所發布的聲明後做出的。



波音在上月底發布聲明透露，美國聯邦航空管理局在對波音更新軟件進行審查及模擬測試中，對軟件提出了新的要求，波音將繼續根據FAA的決定和需求改善軟件。



美國航空公司14日在一份聲明中說：“美國航空公司有信心波音737 MAX客機進行軟件更新後，以及波音與我們工會合作夥伴協作開發的新培訓元素，這將允許飛機獲得複飛。”。



據報道，該航空公司已使用備用飛機來執飛原計劃用737 Max機型執飛的航班。儘管如此，由於美聯航原準備在2019年接收更多的737 Max機型飛機，所以取消航班數量仍在增加。波音從今年3月就暫停了飛機交付。



年底前複飛無望



一些分析師表示，他們預計737 MAX客機不會在2019年年底之前複飛。



美國《華爾街日報》引述消息人士的話報道稱，波音737MAX客機複飛不會早於2020年，因為波音公司無法在此之前排除故障。