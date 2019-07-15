俄羅斯在俄日談判中拒絕啟動移交兩島磋商

中評社香港7月15日電／共同社14日從多名日俄關係消息人士處獲悉，在日本安倍政府推進的日俄和平條約談判中，俄方以日美同盟造成威脅等為由，已拒絕啟動1956年《日蘇共同宣言》寫明的移交齒舞群島和色丹島兩島的磋商。據悉，這是由於普京政府內部對於在領土問題上讓步可能導致支持率下降這一擔憂增強。



顧及到俄方，日方封印了北方四島是“日本固有的領土”的一貫主張，謀求以歸還兩島作一了結，但首相安倍晉三的這種戰略顯然行不通。若俄羅斯主導的談判繼續，日本或不得不進一步讓步。



安倍去年11月在新加坡會談中，提議加速基於1956年宣言的和平條約談判，俄總統普京也表示了同意。因此，安倍政府內部對於“兩島了結方案”的樂觀論調升溫，出現了力爭在今年6月二十國集團（G20）大阪峰會期間的日俄首腦會談上，達成框架協議的構想。



不過，俄方相關消息人士稱，政府內部擔憂情緒擴大，認為若答應移交兩島，那麼因上調養老金領取年齡等下跌的普京的支持率或進一步下降。據悉，俄方敲定了不同意啟動移交磋商的方針。



新加坡會談後，俄方主張“1956年簽署的該宣言目前不能原封不動地適用”。俄方指出，尤其是敵視俄羅斯的美軍部隊根據日美安全保障條約，可以在日本各地部署，這是一大威脅，“日本未展示消除該擔憂的具體回答”，因此拒絕啟動領土移交磋商。



日俄雙方的相關消息人士稱，日本力爭的移交兩島的具體方法以及關於和平條約條文的磋商還完全未曾展開。



日俄首腦6月29日在大阪會談，確認繼續開展基於1956年宣言的談判。但普京要求“將日俄關係提高到質的新水平”，提出了增加貿易額、就聯合國投票行動進行磋商等新要求，擺佈日本。