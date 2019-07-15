陳淞山：郭台銘競選節奏亂了套　錯誤百出

政治評論員陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北7月15日電／中國國民黨2020初選，高雄市長韓國瑜勝出，韓國瑜44.8%領先第二名的郭台銘27.7%高達17個百分點。政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山認為，在政治上，郭台銘的天真與幼稚，就如同前一陣子民進黨初選裡的賴清德，只能用無知與愚蠢來加以形容！



陳淞山在“美麗島電子報”發表文章指出，4月18日宣布參加國民黨初選提名的郭台銘，原本是意氣風發搶盡風頭。到了7月8日國民黨開始進行民調之，卻發生一連串的重大失誤，不僅競選節奏亂了套且錯誤百出，竟然還在媒體前掉淚與拜託韓國瑜相讓，說出了等同承認敗選的話，“就算大哥拜託你，“中華民國”的命運，我想我們一起來承擔，希望韓這一、兩天好好思考，留在高雄，就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。”



陳淞山分析，郭台銘在選情緊繃危急情況下已經完全進退失據、亂了分寸與分際，還寄望著用“溫情喊話”來拜託韓國瑜這個“競爭對手”能夠顧及“兄弟之情”讓他做四年的“總統”。



陳淞山說，在政治上，郭台銘的天真與幼稚，就如同民進黨初選中的賴清德，只能用無知與愚蠢來加以形容。郭台銘的眼淚與拜託，也正是如出一轍，把前一陣子在香港事件中好不容易上揚的民調完全消耗掉了，把自己送上了韓國瑜可以喊打喊殺的政治“斷頭台”，只因為從頭至尾的選戰主軸與脈動，郭台銘顧及“兄弟之情”，從來不敢也不願對韓國瑜正式宣戰、開戰所致！



他分析，其實，韓國瑜參選的最大政治敗筆就是沒有參選正當性與政治價值，而這正是郭台銘在國民黨內最有機會出線的政治道理與價值所在，不在此關鍵點加以發揮或“突破”，而用委屈或求饒的方法來對韓國瑜溫情喊話，就等於是放棄了挑戰韓國瑜的參選正當性與政治價值，又如何能夠說服眾人願意守在家裡的電話機旁邊力挺郭台銘呢？



陳淞山認為，郭台銘的“打錯靶”與“畫錯重點”，正是其可能最後功虧一簣的原因所致。



陳淞山認為，郭台銘初選落敗，外界並不會感到意外，真正重要的是郭有沒有看到自己真正的敗選原因！擁有過多“國民黨情結”的郭台銘，原本就不適合參加國民黨的“總統”初選。