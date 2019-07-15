科學家揭示為何人們應當開始吃昆蟲

中評社香港7月15日電／營養學家在蚱蜢、蠶、螞蟻和其他昆蟲體內發現大量抗氧化劑和其他有益物質。科學家在《營養學前沿》（Frontiers in Nutrition）雜誌上寫道，這樣一來，這些昆蟲不僅營養豐富，還是更有益的肉類替代品。



衛星新聞消息，昆蟲和其他節肢動物是地球上最古老和最成功的無脊椎動物類別之一。目前地球上大約有一千萬種昆蟲物種存在於地球所有大陸上，幾乎佔據了所有的生態位和棲息地。根據研究人員的最新評估，它們的總重量大約是地球上所有人的重量的17倍，是所有牛和豬的重量的8倍。



意大利科學家毛羅·塞拉菲尼（Mauro Serafini）指出：“地球上至少有20億人經常吃昆蟲，我們要讓剩下的60億人相信這不是個壞主意。如果人們意識到食用昆蟲對自己有益，我們就不必為瞭解決眾多氣候和環境問題而強迫一些人了。”



塞拉菲尼及其同事試圖找到昆蟲飲食的好處，研究了東南亞國家常見“可食用”無脊椎動物體內含有哪些有益物質。不僅研究了蚱蜢、螞蟻和其他常見昆蟲，狼蛛和蠍子等外來生物也成為科學家的研究對象。科學家去除昆蟲和蜘蛛的翅膀和其他不可食用部分，將其身體磨碎，評估每種昆蟲“菜餚”的益處。結果發現，儘管熱量相似，但不同類型的昆蟲和其他無脊椎動物在這方面卻截然不同。例如，狼蛛和蠍子儘管在泰國和其他中南半島國家很常見，但它們幾乎不含抑制人體細胞危險反應的物質。



另一方面，蚱蜢、螞蟻、蟬、蠶寶寶和非洲蝴蝶非常有益，它們所含的抗氧化劑比橙汁和橄欖油多一倍。



研究人員希望，接下來的動物實驗和志願者參與的實驗能有助找到昆蟲飲食的益處。