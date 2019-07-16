中評關注：中國上半年經濟增長6.3%

中評社北京7月16日電（記者 鄭惠妍）2019年上半年中國經濟數據揭曉，其中國內生產總值450933億元，按可比價格計算，同比增長6.3%。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%。分產業看，第一產業增加值23207億元，同比增長3.0%；第二產業增加值179984億元，增長5.8%；第三產業增加值247743億元，增長7.0%。



第二季度經濟增長6.2%，比上一季度下降0.2%。第一季度經濟數據公佈時，外界普遍認為中美貿易摩擦將達成階段性成果，5月初，中美貿易談判破裂，雙方對對方的商品加征關稅。外界對中國經濟的預期較第一季度弱。國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇在記者會上也表示，全球經濟增長整體都在放緩，我們面臨的外部環境比過去要更加複雜。



這是27年來中國經濟增速最慢的一次。毛盛勇表示，6.3%是一個不低的速度，在全球主要經濟體里應該還是一個名列前茅的速度。6.3%是一個含金量比較高的速度，就業的情況比較穩定，物價還保持了溫和上漲或者基本穩定的態勢，居民收入增長還比較快，同時要看到萬元GDP能耗同比下降2.7%，說明生態環境總體也在改善。



2019年兩會上，李克強總理在政府工作報告中提出，2019年中國經濟增長的目標是6.0%-6.5%。毛盛勇表示，上半年6.3%的增速為實現全年的目標任務奠定了一個比較好的基礎。下半年外部環境可能還是比較複雜的，國內還有下行壓力，但是經濟平穩運作的基本面不會變。



在中美貿易戰背景下，上半年進出口不降反增，順差擴大。貨物進出口總額146675億元，同比增長3.9%，增速比一季度加快0.2個百分點。其中，出口79521億元，增長6.1%；進口67155億元，增長1.4%。進出口相抵，順差12366億元，同比擴大41.6%。

