北社李川信分析林飛帆擔任民進黨副祕書長

李川信認為，民進黨找林飛帆是讓小黨能支持蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）太陽花學運領袖林飛帆15日就任民進黨副祕書長，外界高度關注民進黨與時代力量的競合。台灣北社社長李川信接受中評社訪問分析，林飛帆加入民進黨，並非要與小黨競爭，而是希望藉林的帶頭作用讓小黨能夠支持蔡英文連任。



李川信，台灣北社社長，曾任台灣教師聯盟理事長、“教育部”本土教育委員會委員、板橋新埔國小教師。



李川信分析民進黨找林飛帆的用意，第一林飛帆在太陽花學運扮演重要的角色，他的加入對於幫助民進黨吸納年輕選票有幫助；第二林飛帆曾批評過民進黨，讓林加入能展現民進黨廣納意見大氣的一面；第三在初選過程有些人退黨，藉由林的加入注入新血。



至於與他黨的關係，李川信指出，由於林飛帆過去並非民進黨員，且他是太陽花學運的指標人物，加入民進黨後，對於時代力量、社民黨、綠黨等成員加入執政團隊有指標性的帶頭作用，但對小黨的影響不會太大。



李川信進一步解釋，2020大選分為“總統”、區域“立委”以及政黨票三種投票，區域“立委”方面，民進黨就禮讓現任時代力量“立委”黃國昌等人以合作關係為重非競爭關係；政黨票方面，雖然民進黨因林飛帆加入，可能會搶走一些原本支持時力等小黨的選票，不過與2016年相比，民進黨有執政包袱，推估台派、小黨的支持票將會從150萬增加到200萬票，雖搶走一些但有更多的選票加入，因此對小黨的影響不大。



李川信強調，在區域“立委”以合作為重，且對於小黨不分區“立委”影響不大的情況下，民進黨找林飛帆並非要搶小黨的選票，而是希望藉由林飛帆支持蔡英文，且有帶頭的作用，使得小黨也能夠支持蔡英文，讓蔡英文在2020連任能更加穩固。

