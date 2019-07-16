中評關注：韓國瑜怎樣贏大選　柯是成敗關鍵

韓國瑜接下來怎麼打選戰，外界關注。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜在2020黨內初選中勝出，接下該如何打這場選戰是各界關注重點。綜觀目前局勢，藍綠都定於一尊，台北市長柯文哲雖動向十分關鍵。柯若投入選戰，三足鼎立，中間和年輕選民分散，有固定韓粉加上國民黨基本盤的韓國瑜，取勝的機會就非常大。



國民黨15日公布的綜合性民調中，韓國瑜的平均支持度為44.8%、鴻海創辦人郭台銘27.7%、前主席朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。而在對比式民調結果，在藍綠白三足鼎立的情況下，韓國瑜以47.7%，大贏台北市長柯文哲18%、蔡英文15.8%。



國民黨當然樂見2020選戰能照這份民調發展，但黨內坦承，這是藍營支持者動員在家守電話的情形下所產生，壓低柯文哲和蔡英文的民調，有些失真，實際狀況可能要看韓國瑜出線後約二周，大概八月初的民調才比較符合實際情形。



而韓國瑜的超高支持率，也可以看出他對韓粉的號召力非常強大，即使這段時間各種黑韓消息滿天飛，韓粉仍不離不棄守在家中等民調電話。那2020大選投票日，當然也能讓韓粉們風雨無阻地出門投票，這股力量已經是非屬國民黨所有，因此成為韓的最大底氣。



韓國瑜在大批韓粉支持下，初選結束後，首要做的就是整合藍營內部力量，減少郭台銘、朱立倫等支持者在大選時不投或轉投，讓藍營基本盤不至流失太多，若能如此得票就不至於太差。



韓國瑜被外界認為，中間和年輕選票是其弱點，因為喜愛韓的人很多，相對的，討厭韓的人也不少。此部分如果無法彌補，那柯文哲的投入選戰，造成藍綠白三足鼎立的局面，中間選民如果投柯，然後柯和蔡英文互搶年輕選票，有韓粉加上國民黨基本盤的韓國瑜，就有得利的空間了。