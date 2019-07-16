中評關注：韓國瑜民調勝出　柯認真想什麼？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜15日以44.8%的極高支持勝出黨內2020初選民調，無黨籍台北市長柯文哲雖至今未鬆口要不要角逐2020，但15日受訪時表達“以前沒有很仔細想，現在要很認真想了”。除了韓國瑜民調長期超過35%，實力強勁，柯還需要認真想什麼，令人好奇。



韓國瑜與柯文哲同樣都是現任市長，同樣都面對綠營鋪天蓋地的攻勢，只是柯還未宣布是否參選2020，暫時躲過。若柯文哲一宣布要參選，泛綠攻勢馬上迎面而來，韓正是柯文哲的參考點，包括罷免、受逼請辭市長等議題，這是柯文哲必須參考、認真想如何應對的點。



泛綠陣營已經在高雄發動“罷韓”，雖然法律規定需要等韓國瑜就職高雄市長滿1年才能提出罷免連署，但泛綠陣營已經著手收集個資，甚至透過便利商店進行加快進度，沒有政黨奧援的柯文哲若參選，也可能被罷免，韓接下來應付民進黨的每一步，都將成為柯的養分。



其次，鴻海創辦人郭台銘、前“立法院長”王金平15日整天似乎有默契的“消失”，沒有任何公開行程或媒體訪問。初選期間，不斷傳出郭、王要組“第三勢力”，甚至有“柯郭合體”消息，郭、王日後動態，勢必也是柯文哲需要認真思索的點，看看能不能見縫插針，讓自己的利基再多一些。



韓國瑜從2018九合一選舉掀起的韓流，一直都是支持韓的重要力量。韓粉們的支持已大於國民黨，而是類似柯文哲2014年掀起的“白色旋風”般，是一股類似精神信仰、民粹式的支持。因此韓粉難以被解構、挖牆腳，曾引領一時風潮的柯文哲勢必了解這一點，柯文哲的認真想，除了看民進黨未來如何打韓外，勢必也要思索出自己一套應對韓國瑜的方式。