中評關注：民進黨挖牆腳　時代力量內憂外患

時代力量面對內憂外患。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）在民進黨、國民黨2020大選提名陸續明朗後，緊接著就是“立委”的提名，泛綠陣營方面，外界高度關注民進黨與時代力量競合，雖然民進黨主席卓榮泰說會尊重現任的時力“立委”，不過也在15日宣布延攬林飛帆與呂家華等太陽花學運世代任黨職，頗有“挖牆腳”、兩手策略意味。且時力內部也出現路線之爭，“立委”黃國昌曾說，若時力走小綠路線他會義無反顧離開，內憂外患，時力2020有危機。



回顧時代力量的緣起， 2014年台灣爆發太陽花學運，當時學運領袖佔領“立院”引發台灣內、外高度關注，結束後參與人士決定進入體制內實現主張，現任不當黨產委員會主委林峯正與黃國昌等人成立時代力量的前身公民組合，並在2015年正式組成時代力量。



雖時代力量僅成立4年多，不過在2016年選舉就拿下包括林昶佐、黃國昌、洪慈庸3席區域“立委”，以及徐永明、高潞‧以用2席不分區“立委”，在“國會”具有一定的影響力，不過區域“立委”能獲勝來自民進黨禮讓，且政黨理念與民進黨相近還被冠上“小綠”的稱號，2020能否更上一層樓，民進黨的態度將會有直接的影響。



針對與時力的競合，卓榮泰曾說會尊重現任的“立委”，不過除此之外動作頻頻，在時代力量已提名工研院工程師高鈺婷角逐新竹市“立委”下，民進黨徵召前議員鄭宏輝挑戰，加上國民黨徵召的新竹市議員鄭正鈐，是在4年前民進黨“立院”總召柯建銘、時代力量黨主席邱顯智與鄭正鈐一同競爭後，再度呈現三強鼎立的局面。



同時，卓榮泰15日在黨中央召開記者會宣布延攬林飛帆，與同樣是太陽花學運出身的台灣青年公民論壇協會理事長呂家華擔任副祕書長與主持政策對話小組。其中，林飛帆曾在2016年賣力替洪慈庸、邱顯智、黃國昌站台輔選，且還曾與時力“立委”一同拜會李登輝，顯現與時力關係密切。卓榮泰此舉頗有挖時力牆角的味道，洪慈庸就說這是一個具有指標意義的抉擇。



另一方面，時力也面對內部的路線之爭，黃國昌就曾說若時代力量未來決定要走“小綠”路線，他將會義無反顧的離開，洪慈庸也說她已好一陣子沒跟黃國昌好好對談，不該吵架就揚言出走，代表時力內部有矛盾。



太陽花學運領袖林飛帆投入民進黨，以太陽花學運為號召的時力勢必得面對部分選票被搶走的狀況，加上黨內還無法一致對外，時力2020“立委”選情恐怕不樂觀。