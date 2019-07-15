羅文嘉：柯文哲若參選　王郭都可能是合作對象

中評社台北7月15日電／民進黨秘書長羅文嘉今天說，台北市長柯文哲是否參選2020“總統”大選，一個月之內必須做決定，包括，前“立法院長”王金平、前鴻海董事長郭台銘都可能是柯文哲探詢合作的對象。



中央社報道，國民黨“總統”初選，郭台銘輸給高雄市長韓國瑜。羅文嘉今天接受廣播節目寶島全世界主持人鄭弘儀專訪，他說中天介入國民黨初選，會讓郭台銘覺得韓國瑜贏得並不光榮；國民黨很多內部菁英覺得韓國瑜代表的是草包、不夠資格；郭台銘霸氣十足，想要的東西沒有得不到的；這些會不會影響郭台銘在之後“做其他選擇”，他不知道。



至於郭台銘會不會脫黨參選，羅文嘉認為，現在值得觀察的是柯文哲的動向，柯在一個月之內必須做決定，要不要選？會不會與國民黨初選沒獲勝、或根本沒參加初選的人搭檔？這是很重要指標觀察。



羅文嘉認為，柯文哲沒有什麼中心思想，只有一個人、空間很大，包括王金平、郭台銘都有可能是可以探詢合作的對象，只是看這幾個人有沒有意願，目前很難判斷，不過，都不能摒除它的可能性。



至於柯文哲會不會選，羅文嘉說，他的思考是柯文哲“為什麼不選？而不是為什麼選”。



羅文嘉認為，柯文哲不會辭台北市長，選不上，台北市長繼續做，沒有不好；反而可以透過選舉累積全國性的人脈和資源，這個在下次可能就沒有機會了。政治人物是以戰養戰，與一般人的思維不一樣。



不過，羅文嘉認為，不管柯文哲有無加入，雖然打法不同，結果應該不會有太大差異，民進黨應該會贏得2020“總統”大選。



他比較擔心是“立委”選舉，民進黨過半的優勢面臨挑戰。選民可能不認為“立委”選舉有那麼重要，會因為派系、宗親而影響“立委”投票；民進黨希望與其他政黨合作，站在保護台灣的共同價值上不能分裂，蔡英文過關，若無法搭配“國會”優勢，恐會是“跛腳總統”。

