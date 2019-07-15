中國大中城市房價漲幅穩中有降

中評社北京7月15日電／15日，國家統計局公佈的數據顯示，6月份70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅穩中有降。專家表示，房地產市場整體進入穩定期，各地堅持“房住不炒”定位，一城一策、因城施策，穩妥落實房地產長效機制。



據國家統計局測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%，漲幅連續3個月相同；35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。



新華社報道，國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀稱，一線和三線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅比上月有所回落，二線城市漲幅則連續3個月持平。



“上半年，全國大中城市新房市場整體交易量先升後降。進入二季度以來，部分熱點城市成交量開始回調，市場整體進入穩定期。”易居企業集團首席執行官丁祖昱預計後市將保持相對平穩態勢。



從環比看，6月份，新建商品住宅價格環比上漲的城市數量達63個，比上個月少4個，最高增幅為洛陽的2.5%；下跌的城市有5個，比上個月多3個，宜昌以－0.4%領跌；温州和贛州房價環比持平。



易居智庫研究總監嚴躍進分析，5月以來，全國樓市逐漸降温，房地產融資環境收緊、房企資金面趨緊。各地房企開始主動積極降價促銷，這成為6月份房價上漲城市數量有所減少的重要原因。



從同比看，6月份70個大中城市新建商品住宅價格連續4個月出現普漲態勢。西安、大理、呼和浩特、秦皇島和貴陽以超過20%的同比漲幅領漲全國。其中，西安連續7個月領漲全國。

