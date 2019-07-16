陳學聖語中評：韓會選舉而且會選贏

陳學聖提到韓國瑜黨內初選勝出的意義。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，國民黨初選落幕，高雄市長韓國瑜代表參選2020，民進黨恐怕遇到國民黨有史以來真正會選舉的候選人，他說，過去國民黨總是瞧不起民進黨，譏笑只會選舉，就像現在黨內政治菁英瞧不起韓，認為是“草包”，但是韓真的會選舉，而且會選贏，選贏才能治“國”。



國民黨2020初選民調15日公布結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，鴻海創辦人郭台銘為27.73%第二，前主席朱立倫為17.9%第三，前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校總校長張亞中3.544%，韓將代表國民黨角逐2020大選，後續將於17日中常會完成提名核備作業，並於28日國民黨全代會上正式提名。



正在桃園大溪、八德拼“立委”選舉的陳學聖，15日晚間出席大溪黨部的會議，他提到韓取得2020資格，桃園基層士氣大振，會打贏“總統”與“立委”選舉，會場也開始喊“韓國瑜一票、陳學聖一票”，顯示韓國瑜初選順利出線之後，已經帶動藍營“立委”的選舉行情，活動空檔，陳學聖接受中評社採訪。



中評社問，郭台銘在初選提到，如果藍營沒有達到“中華民國”、高雄和“立委”三贏局面，就中了蔡英文“養套殺”（股市坑殺股民手法）策略，現在韓初選勝出，是否會步上民進黨的“養套殺”？



陳學聖說，他跟韓國瑜從政時間一模一樣，必須要講，具有這麼強的韌性的人，絕無僅有，通常政治人物遇到一到兩件重大事件，多半就掛了，韓可以撐到現在，必須要講的是，他戰鬥力很強，過去國民黨會說，民進黨只會選舉，現在民進黨真的碰到一個國民黨會選舉的人。



他說，過去國民黨十分瞧不起民進黨，好比兩千年，他跟著連戰，發現連瞧不起陳水扁，甚至扁當選之後，認為沐猴而冠，憑什麼扁可以當選？但是民進黨就真的會選舉，如果選舉沒有辦法選贏，就沒有辦法治“國”，民進黨這次，恐怕遇到國民黨有史以來真正會選舉的候選人。



陳學聖分析，國民黨一些政治菁英笑韓是“草包”，這樣的心態，可以瞭解，因為當年國民黨看民進黨心態就是這樣，但是韓國瑜有辦法喚醒藍軍熱情，特別是2014、2016兩次選舉，藍營都不出來投票，明顯感受這次韓帶頭打仗，會把2014、2016的選票喚醒出來，對國民黨“立委”提名人是加分。

