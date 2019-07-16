陳學聖：韓敢喊九二共識是定海神針問題解決

陳學聖。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月16日電（記者 黃文杰）針對高雄市長韓國瑜贏得初選，將代表中國國民黨參選2020。中國國民黨“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，初選公布後，美國對韓更感興趣，他研判下半年，韓應該還有機會去美國一趟。



被問到韓國瑜的兩岸主張會贏得蔡英文嗎？陳學聖說，韓國瑜兩岸主張，不是保守是更穩健，當民進黨說國民黨的九二共識已經過去了，韓喊“九二共識是定海神針”，讓九二共識又重新恢復出來，韓有一些堅持是國民黨過去不敢講，當國民黨都不敢講九二共識、也不敢講新的政策，兩岸主張到底是什麼？但是韓敢喊“九二共識是定海神針”，兩岸問題已經解決。



正在桃園大溪、八德拼“立委”選舉的陳學聖，15日晚間出席大溪黨部會議，提到韓取得2020資格，桃園基層士氣大振，會打贏“總統”與“立委”選舉，會場也開始喊“韓國瑜一票、陳學聖一票”，顯示韓國瑜初選順利出線之後，已經帶動藍營“立委”選舉行情，活動空檔，陳學聖接受中評社採訪。



中評社問，蔡英文為了拼連任，展現“辣台妹”氣勢，不斷大打“美國牌”，這次過境美國更受到美方高規格禮遇，這會不會是韓國瑜競選的罩門？



陳學聖研判，美國對韓國瑜非常有興趣，這次黨內初選勝出，“更有興趣”。下半年韓應該還有機會去美國一趟，之前韓訪美不是美國官方邀請，下半年應該還可以去。



中評社問，韓國瑜贏得黨內初選，激起藍軍熱情，會把國民黨體質整個改變？會威脅到黨內既得利益嗎？



陳學聖告訴中評社，國民黨已經淪為在野黨，根本沒有既得利益，如果今天還有黨產，另當別論，國民黨現在根本沒有黨產。黨主席吳敦義還要負責借款，超級辛苦，這是“真人真事”，現在靠韓國瑜，可以讓國民黨體質大改一番。

