韓國瑜開始組競選團隊　28日提名前成型

高雄市長韓國瑜15日晚間8時30分出現在褒忠義民廟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選高雄市長韓國瑜勝出，幕僚表示，韓的競選團隊將盡快成立，會與市政團隊區隔分開，辦公室會設在高雄，目前已經開始聯繫，正式提名前就會成型。



國民黨副主席曾永權15日已宣布，黨中央提名協調小組將把15日的民調結果提報17日中常會審議，並於28日提報國民黨全代會正式通過提名人選。



韓國瑜昨晚回到高雄，在三民區褒忠義民廟公開講出將爭取帶職參選，等於將來要拚市政又拚選舉，韓競選2020也將正式啟動，外界也關心競選團隊及“國政”顧問團籌組情況。



韓國瑜幕僚團隊表示，接下來韓的競選團隊一定會盡快成立，由於才剛通過初選，目前才剛開始聯繫，等到28日正式提名前還有一段時間，很多細節還在討論中。競選辦公室也會設在高雄，此外也會跟市府團隊區隔開來。



從去年選戰開始就跟韓國瑜互動良好的國民黨“立委”許淑華、前國民黨“立委”孫大千，部分親韓的台北市議員也跟韓妻李佳芬聯繫，例如國民黨台北市議員張斯綱，曾當過韓的競選團隊政策編輯組陳怡安等人，都是檯面上的熱門人選。



韓國瑜參加黨內初選3場政見會時已經跟30位被視為智囊團的各領域專業人才、教授、學者接觸，也將轉為“國政”顧問團一併加入競選團隊，該部分由淡江大學大陸研究所副教授張五岳為首領軍，張五岳也是韓的兩岸工作小組成員。



韓國瑜目前市府小“內閣”名單內的“觀光局長”潘恆旭、民政局長曹桓榮、新聞局長王淺秋等人，初選期間跟著韓跑行程，還有從台北農產運銷公司時期開始就跟著韓一起到高雄拚選戰的現任高雄輪船公司董事長黃文財，應該也都會繼續為韓出謀劃策。