仇長根：台灣政治精英已非政壇“永久牌”

仇長根（中評社資料照） 中評社香港7月16日電（作者 仇長根）代表國民黨參選2020年“總統”大位的候選人，經過黨內初選落幕，結果如多數人預料的一樣，2018年當選高雄市長的“買菜郎”韓國瑜，完成不可能的任務之後，“韓流”強勁不衰，又在此次黨內初選中以較大比例勝出。雖然，韓在台灣政壇僅僅混跡了幾年，只是當過幾年民意代表，只是個名不經傳的小人物，從未進入國民黨精英隊伍和黨的高層核心圈。然而，韓仍然擊敗名聲響徹海內外的台灣首富郭台銘和國民黨長期培養的政治精英、曾歷任桃園縣縣長、“行政院副院長”、新北市長、前國國民黨主席朱立倫等人。那麼韓國瑜為何會勝出？原因何在？筆者認為：



1、台灣政黨政治發生重大變化。1949年國民黨逃台，威權時代長達30多年。但自開放黨禁算起，政黨政治發展迄今也有30多年，已有300多個政黨。期間，1986年民進黨成立並快速崛起，先後經歷陳水扁執政8年和現在蔡英文當政3年多。然而，政黨政治的發展，同時走向國、民兩黨惡鬥的不歸之路，不僅兩黨互鬥不止，而且兩黨內鬥難看，讓台灣“經濟沉悶”、“社會不安”、“百姓怨言”，人民實在看不下去，不少人從心裡面厭惡藍綠，民心思變，期待改變。正是在這種政黨政治大環境下，特殊的政治素人或非典型政治人物，逐漸被刮目相看，給選民多了一個政治選擇。2014年無黨籍外科醫生柯文哲脫穎而出當選為台北市長，終結了長期由藍、綠執掌的歷史記錄。2018年柯又險勝對手國民黨精英連任，現還有可能衝刺2020年大位的跡象。更為特殊的是，“韓流”2018年爆發，拿下執政20多年的綠色寶壘高雄市。此次同樣如此，“非韓不投”油然而生，國民黨初選，人民選擇2020的不是黨內政治精英，而是接地氣的“土包子”。



2、人民意志左右並改變政黨政治。過去幾十年，台灣政黨在人民心中是領導者，為人民主政，建設台灣，造福社會，台灣成為亞洲“四小龍”。如今的台灣政黨已完全變成了選舉機器，政黨爭權奪利“你死我活”，政客與政黨爭利，動不動有人退黨，立另山頭。更嚴重的是，黨意與民意脫節，人民對政黨有疑慮，對未來信心不足，故政黨的號召力、凝聚力、動員力，越來越無力。客觀上，台灣無黨籍選民達94%，任何一個政黨都無法“全控”。毫無疑問，選民掌握選票，決定政黨命運。而韓國瑜正好出現在台灣政黨惡鬥不斷變本加厲及社會撕裂、民意思變的時代。韓“接地氣”，在台北、台中、雲林、花蓮、新竹等五場造勢，不用組織動員，競然有近百萬“韓粉”站出來。韓心中沒有“圍牆”，都是道路；沒有敵人，多交朋友。批評過去的政治領導人鬼混了20年，把台灣經濟搞殘廢；批當局是政黨的奴才，為政黨服務，不為人民服務；批民進黨得了權力中毒症，不知民間疾苦，執政三年人民無感。由此，一場“庶民”政治正衝擊台灣政治精英政治，興起了一股不可阻擋的巨大潮流。

