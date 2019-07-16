返高雄受英雄式歡迎　韓宣示爭取帶職參選

高雄市長韓國瑜抵達時先進入廟裡上香拜拜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選高雄市長韓國瑜勝出，韓15日一整天都在台北，直到晚間才回到高雄正式露面，與高雄民眾互動，受到底下韓粉熱烈的歡呼，韓國瑜也公開表示，一定會爭取帶職參選，跟高雄市民在一起。



韓國瑜15日到台北參加國民黨2020初選結果公布記者會，一整天都不在高雄，直到晚間8時30分才抵達高雄三民區的褒忠義民廟，跟參加中天電視台“新聞深喉嚨”節目廟口錄影的民眾及觀眾朋友見面，現場熱情歡呼聲不斷。



韓國瑜一開口就先對高雄市民及海內外支持者道謝，基層跟庶民的心聲都反映在民調，才會獲得初選勝利，現在海內外的僑胞都在關注高雄，未來更要和澳洲墨爾本、洛杉磯、紐約等城市做好朋友，拜託高雄鄉親讓全世界看到熱情。



主持人看到台下有支持者舉著“高雄市民同意帶職參選”的牌子，問韓國瑜對此感想？韓國瑜也公開講出，“謝謝，我一定爭取帶職參選，永遠跟市民在一起！”



韓國瑜表示，拜訪初選參選人前新北市長朱立倫，朱立倫很親切、也很擔心2020台灣未來，對於大家希望再回到過去台灣經濟榮景，2020選舉扮演關鍵一役，朱立倫也同意他的觀點，願意一起打拚。



主持人也詢問對於美聯社報道指韓初選勝出，代表民粹勝利的看法？韓國瑜也強調，“這不是民粹，是民心思變”，台灣人會越來越聰明，一定會選出最能讓人民過好日子的政黨和政治人物，不再被意識形態綁住。