中評鏡頭：台中眷村慶祝韓過關放鞭炮像過年

得知國民黨初選韓國瑜勝出，台中韓粉買鞭炮到眷村社區燃放，現場熱鬧歡樂，氣氛就像過年一般。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月16日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐2020大選。為了慶祝韓國瑜勝出，數十名台中挺韓民眾齊聚在莒光新城，前台中市議員梁成更放鞭炮慶祝，響徹雲霄，像過年一般充滿歡樂氣氛。



15日中午韓國瑜勝出的消息傳出，數十名韓粉聚集到台中市區大型眷村社區“莒光新城”。這裡是台中深藍大本營，過去支持洪秀柱的藍天柱力團、全球洪秀柱之友會、鐵柱大雁等，都是以莒光新城為根據地，現在都轉型成挺韓社團。



前親民黨台中市議員、現任台中市北區樂英社區發展協會理事長梁成表示，韓國瑜這一戰，可說是跟“洪水猛獸”來作戰，所謂的洪水就是郭台銘，砸那麼多錢來買廣告，文宣一波接一波就像洪水般襲來，令人難以承受；所謂的猛獸就是蔡英文執政，古人說“苛政猛於虎”，韓在高雄執政，不斷受到蔡政府刁難，現在終於把韓逼出來，要選大選了。



梁成認為，韓國瑜會贏這麼多，就是因為人民已經覺醒了，不管民進黨再怎麼抹黑、抹紅、抹黃，也不管郭台銘如何砸大錢買廣告，民眾挺韓的信念不是花錢就能買到，韓這一波氣勢能夠延續到明年大選，半年的時間絕對可以。



莒光新城住戶數高達1080戶，當初請“台北101”的設計師李祖原以中國建築元素設計而成，大庭地板有一幅《璇璣圖》，最具有特色。

