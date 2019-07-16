中評關注：韓國瑜要拚大選　高雄氣氛微妙

中國國民黨高雄市長韓國瑜在藍軍2020初選民調上，碾壓其他對手。（中評社 資料照） 中評社高雄7月16日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選民調，高雄市長韓國瑜大贏第二名、鴻海創辦人郭台銘17％之多，強勢碾壓所有對手。郭台銘15日一整天未現身，雖發表聲明但未明確提到動向，引發想像。前“立法院長”王金平昨日也無公開行程，郭、王似有默契“神隱”，接下來的表態攸關台灣政局走向。



2020大選的輪廓開始有點清晰，卻又不是那麼清楚，因為郭台銘、王金平及無黨籍台北市長柯文哲的動向還不明確。



韓昨日勝出隨即展開“團結模式”，先後拜訪前黨主席朱立倫、連戰等人，韓雖然致電給郭台銘，但郭未接電話。未來韓該如何展現誠意，以“加法”帶領藍營贏得2020大選很重要。畢竟韓大贏郭17％，總得讓郭有一點時間沈澱。韓郭二人可千萬別再重蹈“楊秋興事件”的覆轍。



韓國瑜大勝出線，全台昨日都有零星慶祝活動，但這股氛圍在高雄感受不強，反倒是親民進黨的側翼或公民團體等持續發起“罷韓”行動，可預見到 明年1月11日止，高雄市都將成為2020大選的政治重鎮。



至於高雄市民對韓拚大選的抱怨，國民黨必須要展現解決能力，否則在綠營持續操作下，對韓、對國民黨及在地“立委”選情只會持續失血。



韓國瑜身兼高雄市長跟國民黨2020候選人蠟燭兩頭燒。目前為止，還看不出韓有完整的“國政團隊”影子，這一點是韓要努力的方向。韓未來如何跟“郭大哥”、“王院長”等人共促團結，或任由各陣營本位主義埋下心結，全看韓、郭、王三人的智慧了。