韓國瑜出線　王金平低調未回應

中評社台北7月15日電／國民黨“總統”初選結果出爐，未參加初選但仍持續下鄉行程的前“立法院長”王金平，儘管先前已表態不會脫黨參選，但今天一整天都無公開行程，且沒有相關回應，態度低調引起外界好奇。



中央社報道，王金平臉書直到今晚9時才更新，談的是台灣選手謝淑薇、詹詠然在溫布頓網球賽的好表現，不過，文末一席“常言道，放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持。”引人揣測。



國民黨今天公布“總統”初選民調結果，由高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨參加2020年“總統”大選。



韓國瑜去年成功當選高雄市長，協助三山造勢的王金平被譽為幕後功臣之一，也讓王金平累積角逐“總統”大選能量，但韓國瑜最終仍投入初選，兩人從盟友成為對手，王金平最後一刻表達不滿國民黨初選辦法，宣布不參加。



儘管如此，在基層仍有一定實力的王金平仍勤跑地方，成立王金平之友會，還找來初選5名參選人開直播。他訴求“參選到底”，但卻又表態不會脫黨參選“總統”，下一步到底如何走，一直都讓外界好奇。



王金平素來和前鴻海董事長郭台銘關係密切，郭台銘在“總統”初選落敗後，迄今也動向不明，兩人會不會合作，成為政壇關注焦點。



與王金平私交甚篤的前“立委”盧嘉辰說，王金平還是會扮演“桶箍”的角色，整合國民黨各方勢力，同心協力協助國民黨重新執政。



不過，王金平月初曾發表“最後關鍵，還來得及”，表達對初選民調的疑慮，甚至重提4年前“唯一支持洪秀柱”到“換柱”的事件，引起聯想。不具名的黨內人士提到，“什麼事情都有可能發生”，就看黨內怎麼面對這些爭議了。