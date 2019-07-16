快評：台灣出現翻轉的力量　韓國瑜後勢看好

中評社快評／韓國瑜昨天以壓倒性支持度勝出國民黨黨內初選之後，不出幾個小時，高雄市鬧區懸掛起全台第一幅戶外巨型“總統”競選廣告，韓國瑜頭像配上“台灣安全、人民有錢、庶民總統韓國瑜”字樣，相當吸睛醒目。



掛出這幅看板的是超級“韓粉”吳盛國。吳盛國從事冷氣安裝工程，過去自己和旗下冷氣師傅都是支持民進黨的候選人，但從去年底開始轉挺韓國瑜，曾自己租下、駕駛一台廣告宣傳車挺韓，還在吉林夜市旁贊助懸掛一面廣告帆布，這次也是自費要幫韓國瑜造勢助選。



吳盛國是無數“韓粉”中的一個，他們自發自願、出錢出力、無怨無悔，從去年底“九合一選舉”至現在，一路力挺，匯成“韓流”，幫助韓國瑜創造了很多政治奇跡。他們是韓國瑜最堅實的支持力量，也說明台灣已出現翻轉的力量。這股力量勢不可擋，很大機會一直延續到明年1月的大選。



國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜颳起的這股旋風，如果用傳統的政治思維去看，是要看走眼的，是會低估韓國瑜的實力的。支持韓國瑜的人，並非就是“韓粉”那一群固定的少數人；硬說“韓粉”只是一小撮，肯定誤判局勢。



贏得初選是第一步，韓國瑜前面還有很多障礙。客觀地看，初選大勝，韓國瑜其勢正旺，這會大大降低黨內其他人脫黨參選的可能性。韓國瑜的戰力有機會再獲提升，當團隊組織成形、藍營十五個縣市長和地方力量都順利整合，整個戰力就會爆發出來，這是可期的。