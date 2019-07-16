穩增長是下半年經濟工作主攻方向

下半年地方經濟工作的“關鍵詞”，傳遞出多措並舉穩增長的強烈信號。 中評社北京7月16日電／2019年已進入下半年時間，經濟工作也進入“下半場”階段。如何穩增長，促進經濟繼續運行在合理區間，是今年“下半場”經濟工作的重點。6月以來，多省份陸續召開座談會，部署“下半場”經濟工作主要內容，穩投資、擴大消費、促進實體經濟發展成為“關鍵詞”。



中國網發表中國社會科學院財經戰略研究院研究員張德勇文章表示，下半年地方經濟工作的“關鍵詞”，傳遞出多措並舉穩增長的強烈信號。這與當前經濟形勢密切相關。今年以來，我們面臨複雜嚴峻的國內外形勢，尤其是外部不確定不穩定因素有所增加，給經濟帶來較大下行壓力。可以預期，經濟下行壓力在下半年會持續存在。



6月19日，國務院常務會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，積極做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期“六穩”工作。其中，穩增長，促進經濟繼續運行在合理區間，是“六穩”工作要達到的重要目標。



文章分析，中國經濟增長的主動力來自由投資與消費構成的內需，宏觀政策逆周期調節作用的著力點因此體現在內需上，通過投資與消費來穩增長。客觀而言，投資對於穩增長具有見效快的特點；消費作為中國經濟增長的第一動力，更不能忽視。



今年1-5月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.6%，但增速比1-4月份回落0.5個百分點，投資增速放緩，必然會對經濟增速產生一定影響。因此，在“六穩”工作中，穩投資是重要內容。



據媒體統計，截至目前，發改委批覆的基建項目已超30個，總投資額超8500億元，從項目類型看，多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領域。中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》明確，符合條件的重大項目可將專項債作為資本金，為下半年基建投資奠定基礎。



在地方層面，海南、吉林、陝西、甘肅等地紛紛將穩投資作為發展重點；廣東、廣西、貴州、四川、福建等多省份密集發布重點項目建設計劃，涉及物流、水利、交通、跨境電商等多個領域。這些穩投資舉措，既立足當前，又著眼長遠。在促進投資規模合理增長的同時，也有利於發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用。



消費是中國經濟增長的第一動力，對經濟持續穩定增長起到壓艙石作用。今年1-5月份，社會消費品零售總額同比名義增長8.1%，其中5月份同比名義增長8.6%，成為經濟下行壓力下穩增長的重要保障。



促進消費穩定增長，要發揮好改革紅利的作用，積極培育消費熱點，推進消費升級。去年《中共中央 國務院關於完善促進消費體制機制 進一步激發居民消費潛力的若干意見》和《完善促進消費體制機制實施方案（2018－2020年）》出台，旨在通過強化制度供給來加快完善促進消費體制機制，進一步激發居民消費潛力，增強消費對經濟發展的基礎性作用。



近段時間來，多地出台了包括刺激汽車、家電及電子產品等消費政策，各省份也在陸續召開的座談會中將促消費作為下半年的重要發力點，培育新的消費熱點，刺激汽車、家電及電子產品等消費，大力發展旅遊，發展夜間經濟等是其中的具體政策措施。



除了穩投資、擴消費，發揮好財政貨幣政策的逆周期調節作用，促進實體經濟發展，對穩增長更具有積極意義。



文章指出，進入下半年，財政貨幣政策持續發力的跡象明顯。不僅財政政策在減稅降費方面要落實到位，讓市場主體有“真金白銀”的獲得感，貨幣政策也加大支持力度，綜合運用定向降准、定向中期借貸便利等多種貨幣政策工具，精准滴灌，滿足發展實體經濟的需要。



比如，6月26日召開的國務院常務會議，確定進一步降低小微企業融資實際利率的措施，決定開展深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點。在地方層面，為配合中央的宏觀調控政策，也及時部署促進實體經濟發展的實策真招，涉及簡化行政審批手續、降低企業成本、紓解民營企業困難、加大小微企業信貸支持力度等，進一步優化營商環境，激發市場活力。



可見，在當前經濟形勢下，今年下半年各地經濟工作的主攻方向是穩增長。在發揮好宏觀政策逆周期調節作用的背景下，各地多措並舉，穩投資、擴消費，促進實體經濟發展，在推動當地經濟穩定增長的同時，也自然會形成合力，促進整個經濟穩增長，實現經濟繼續運行在合理區間的宏觀調控目標。



