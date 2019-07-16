祝寶良：宏觀調控應著眼於中長期

中評社北京7月16日電／2019年年初以來，金融市場尤其是股市超預期回升，宏觀經濟顯示出企穩態勢。2019年4月19日，中共中央政治局會議提出要堅持“宏觀政策要穩、產業政策要准、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底”的總體思路，做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，著眼於從中長期視角來保持經濟健康增長。但5月份後，中美貿易摩擦加劇，外部經濟環境不確定性增加，經濟運行再次面臨下行壓力。面對這一局面，國家信息中心首席經濟學家祝寶良日前對記者表示，應堅決按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》的各項部署，繼續實施宏觀調控逆周期調節，推進供給側結構性改革，把更多精力聚焦到國企、土地、戶籍、服務業准入和事業單位等重點領域改革上，切實改善營商環境，提振市場信心，激發微觀主體活力。



經濟穩定主要依靠衰退性順差支撐



《金融時報》記者：去年下半年以來，全球經濟增長與國際貿易放緩，一些先行指標回落，讓人們對2019年全球經濟不甚樂觀。然而，今年以來中國經濟的表現卻超過預期。有人認為，內需市場已經成為了中國經濟增長的新引擎，能夠擔起拉動中國經濟穩定增長的重任。對此您怎麼看？



祝寶良：事實上，從需求端看，內需在不斷下降。即便是GDP增長明顯好於預期的一季度也是如此，內需拉動僅為5個百分點。而2018年全年，消費拉動5個百分點，投資拉動2.2個百分點，淨出口拉動-0.6個百分點，內需拉動7.2個百分點。近幾個月份的宏觀經濟數據進一步說明內需仍沒有起色。表現為製造業投資低迷不振，4月份當月出現-1.2%的增長，改革開放40年來罕見；基建投資增長緩慢，明顯低於預期，去年以來穩定基建投資的政策至今沒有顯現效果；消費增長遲緩，汽車、家電、珠寶、文化用品等消費增長緩慢。由於內需不足，進口增速下降，加上中美貿易摩擦導致短期內搶出口，出現了衰退性貿易順差，支撐了經濟增長。



內需疲軟，究其原因，有以下幾個。一是受中美貿易戰、否定民營企業言論、金融去杠杆等叠加影響，2018年以來，民營企業和外資企業經營困難，信心不足，部分企業出現信用違約和股票穿倉，製造業投資低迷不振。二是2016年以來居民持續加杠杆買房，居民杠杆率處於較高水平。同時，房價居高不下。還貸壓力和預期收入減慢擠出了部分居民，特別是三四線城市居民和農民的消費需求，導致正在進入三四線城市和農村居民家庭的汽車消費大幅下降。三是宏觀調控政策主要是貨幣政策和財政政策受到體制機制制約和國家規範地方政府融資約束，政策的邊際效應明顯減弱、傳導周期拉長。整頓地方政府各種違規融資行為後，財政擴張支出政策對基礎設施建設投資的傳導時滯明顯拉長，由過去3個月左右滯後期拉長到6個月以上；對企業增值稅減稅政策力度很大，但企業利潤仍沒有改善；貨幣政策效應減慢，出現了寬貨幣、緊信用，流動性寬鬆而融資難、融資貴頻現的現象。2018年7月底以來的貨幣政策和財政政策調整，僅僅改善了市場預期，推動了資本市場和房地產市場好轉，但對實體經濟，如投資和消費的作用還沒有顯現。



貿易摩擦對中國經濟的直接影響不大



《金融時報》記者：上半年，中美貿易談判沒有如預期達成協議。有人判斷，貿易摩擦將向科技、金融蔓延。您是如何看待影響的？



祝寶良：中美經貿摩擦涉及雙邊貿易、知識產權保護、補貼、市場准入、國有企業等多個問題。從雙邊貿易看，加征關稅對中國經濟的直接影響並不大。我們的數量經濟模型估計，短期內由於出口產品不可替代，中國對美國出口的短期價格彈性為0.7%，也就是說出口價格提高10%，對美國出口下降7%；由於出口合同往往提前3~6月簽訂，因此，短期出口出現回落有3~6個月的滯後期。中期內，由於商品可以部分替代，中國的出口價格彈性會提高到1.5%，即出口價格提高10%，對美國出口下降15%。關稅調整對中國出口的影響要持續大約兩年零兩個月左右。



美國對中國500億美元商品徵收25%的關稅和2000億美元商品徵收10%的關稅，影響中國對美出口減少約500億美元，考慮出口的乘數效應，中國GDP減少0.6個百分點左右，第一年影響為0.3%，第二年為0.2%，第三年為0.1%。



如果美國對徵收10%的2000億美元商品徵收增加到25%，影響中國對美出口減少約500億美元，中國GDP減少0.6個百分點左右，第一年影響為0.3%，第二年為0.2%，第三年為0.1%。



如果美國對其他出口商品加征25%關稅，對美出口減少1200億美元，中國GDP減少1.4個百分點左右。第一年影響為0.7%，第二年為0.4%，第三年為0.2%。



從長期看，貿易摩擦、知識產權保護、市場准入、補貼等問題，會影響雙邊貿易、投資、技術轉移、人員交流，進而影響中國科技創新能力和產業鏈、供應鏈安全,影響國內企業投資和外資流入,對我國經濟產生較大的影響。我們估計，改革開放40年，通過對外貿易、利用外資、科技交流等的技術外溢效應對中國經濟增長的貢獻每年在0.9個百分點左右，中美經貿摩擦對經濟的長期影響不可低估。

