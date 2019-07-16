中國經濟增長保持足夠韌性

中評社北京7月16日電／7月11日，交通銀行金融研究中心對外發布《2019年下半年中國宏觀經濟金融展望報告》（以下簡稱《報告》），從需求側分析研究了消費、投資、出口三大領域在下半年的走勢，並在此基礎上，對下半年貨幣政策和財政政策提出了針對性的建議。



“受國內外需求影響，下半年經濟增長雖有放緩壓力，但總體上將保持平穩運行，全年增速將落在目標區間。”交通銀行首席經濟學家連平在發布《報告》時表示。



值得一提的是，交通銀行金融研究中心預計，2019年信貸增速可能位於13.5%左右，全年總信貸投放約達18.5萬億元。伴隨信貸增速平穩較快以及地方政府專項債的大幅發行，下半年社會融資增速將會形成反彈趨勢，全年增速在10.5%左右，增量為21萬億元左右。



我國經濟增長保持韌性



《報告》稱，目前，我國消費整體運行平穩，對經濟增長的貢獻度增強，2019年消費預計增長8.5%左右，最終消費支出對經濟增速的拉動作用有望超過75%。原因在於，促進消費的新政策正在密集出台，打造區域消費中心和國際消費城市，促進汽車、家電、信息、養老、育幼、家政等領域消費，將對下半年消費增長起到積極作用。此外，推進並落實個稅改革，降低個人稅收負擔，將有助於在一定程度上提振消費。



值得一提的是，下半年，預計房地產成交變化趨勢將相對平穩但結構性差異加大，成交熱點重回一二線城市。一二線城市在政策邊際寬鬆和住房信貸支持下，市場成交有望延續復甦態勢，房價小幅增長，但上漲空間受政策調節限制。三四線城市所享受到的溢出紅利在減弱，又面臨棚改任務大規模下調帶來的影響，成交量同比下降，房價從高估中合理回調。下半年，房地產市場不會大起大落，總體上保持平穩運行。



《報告》認為，下半年通脹壓力整體上有限。隨著價格周期性因素影響減弱和豬瘟疫情好轉，下半年CPI翹尾因素減弱，上漲空間有限，全年漲幅可能落在2%至2.5%。PPI下半年翹尾因素也顯著走弱，月平均值可能降為負值，全年平均漲幅預計在0.2%左右，有的月份可能出現負增長。



在投資方面，下半年基建投資增速將趨回升但幅度可能有限，製造業投資也可能低位小幅反彈，房地產開發投資則高位微降，全年固定資產投資預計增長5.5%左右，增速小幅低於上年。高新技術製造業、高端裝備製造業、新能源新材料製造業投資將保持較快增長。預計全年製造業投資增長4%左右。



在出口方面，隨著中美貿易摩擦緩和，中國可能大量購買美國農產品，這會在一定程度上推動進口增長。預計全年出口增長-2%左右，進口增長-3%左右，貿易順差收窄至2600億美元左右。



貨幣信貸增長維持平穩



值得關注的是，《報告》認為，經濟依然存在下行壓力和實體企業信用狀況改善並不明顯，是下半年信貸投放依然會面對的國內經濟環境。減稅降費以及專項債大量發行應該會明顯撬動信貸需求。貨幣政策適時適度開展逆周期調節，將為機構加大信貸投放創造良好的流動性環境。考慮到機構風險偏好上升並不明顯，信貸增速的反彈空間可能受到制約。當前銀行體系機構間依然存在著流動性不平衡的問題。《報告》預計，2019年信貸增速可能位於13.5%左右，全年總信貸投放約達18.5萬億元；社會融資全年增速可能位於10.5%左右，增量為21萬億元左右。

