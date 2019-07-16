ETC市場增量蘊含巨大商機

中評社北京7月16日電／近期，為了讓更多車主安裝ETC，各大銀行主推綁定信用卡免費辦理ETC，微信、支付寶等第三方支付平台也在大力推廣線上ETC業務。



所謂ETC，也就是不停車電子收費系統。該系統通過路側單元RSU與車載電子標簽OBU之間的專用短程通信，在不需要司機停車情況下自動完成收費處理全過程。該系統每車收費耗時不到2秒，其收費通道的通行能力是人工收費通道的5倍到10倍。公路收費走向電子化，可降低收費管理成本，提高車輛營運效益，同時也可以大幅降低收費口的噪聲和尾氣排放。由於通行能力得到大幅度提高，因而收費站的規模可以縮小，節約基建費用和管理費用。



今年《政府工作報告》提出，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費。6月份，國家發展改革委、交通運輸部印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，明確到今年底全國ETC用戶數量將突破1.8億，高速公路收費站實現ETC全覆蓋，ETC車道將成為主要收費車道，貨車實現不停車收費，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上。在2020年12月底前，基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋，推廣ETC在居民小區、旅遊景區等停車場景的應用。



ETC推進設定工作時間表，為涉及該領域的行業提供了新商機，關鍵是要看相關企業如何把握。有關部門預測，在明確今年要“取消省界收費站”的政策驅動下，ETC市場有望迎來超百億元增量空間。若考慮未來ETC在停車場等涉車場所的推廣和應用，有望帶來更大的市場。這對ETC相關企業和銀行業金融機構都是一個難得的商機。



目前，國內ETC行業市場集中度較高，少數幾家優勢企業已占據行業內絕大部分市場份額。面對行業發展紅利，更多的廠商加入進來，有利於在競爭中為消費者提供更優質的產品和服務。同時，交通部門在應用ETC系統大幅度減少人力以及物力的投入，減少基建和管理成本後，能否在今後適當下調過路收費價格，讓民眾在這一改革中享受更多“紅利”，也非常值得期待。



來源：經濟日報 作者：胡建兵

