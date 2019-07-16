產業基礎實 經濟韌性強

中評社北京7月16日電／中國是全球有影響力的產業大國。世界500餘種主要工業品中，中國有220餘項產品產量居全球第一，是全球最重要的“世界工廠”，中國產品遍布世界230多個國家和地區。



人民日報發表國務院發展研究中心產業經濟研究部研究室主任、研究員魏際剛文章認為，中國實現了製造業規模對發達國家的超越，這一方面得益於中國形成了完整的工業體系，擁有聯合國產業分類規定的39個大類、191個中類、525個小類。另一方面也得益於中國擁有全球最豐富最複雜的產業鏈條。輕工、紡織、石油化工、煤炭、鋼鐵、有色、汽車、船舶、交通運輸、物流、批發零售、電子商務等重點產業的產業鏈條比較健全。



文章分析，面對新一輪科技革命與全球化，中國的產業鏈正發生著深刻的變化，朝著生態化、智能化、數字化、平台化、國際化以及多業態融合的方向發展。新興的產業鏈條不斷出現，傳統產業鏈條正在重構與裂變，催生出許多新的產業形態與市場機會。一二三產業、先進製造業與現代服務業、工業化與信息化等加快融合。產業鏈、創新鏈、供應鏈、價值鏈的協同程度不斷提升。大量企業通過新技術、新模式的應用，不斷提升供應鏈運行效率，適應著產業與消費升級的需求。更多企業更深更廣地融入全球分工體系，對世界的影響力不斷增強。



實際上，中國不僅在輕工、紡織等傳統工業部門擁有較強的競爭力，在部分重大裝備、消費類及高新技術類產品上也達到或接近發達國家水平，產生了一批具有較強質量競爭力、品牌影響力和引領行業發展的領先型企業。中國已經從全球價值鏈的低端裝配環節向中高技術產品比例不斷提升的主要出口國轉變。在諸多新技術、新產業領域，中國取得了令人矚目的進展，為新一輪工業革命打下了基礎。互聯網、移動互聯網、大數據、物聯網、雲計算、人工智能、機器人等數字技術發展尤其顯著，使得中國在全球數字經濟中的地位日益提高。



文章指出，完整的工業體系、不斷健全的產業鏈，豐富的人力資源、超大規模的國內市場、持續提升的創新能力，所有這些大大增強了中國經濟的韌性和抗風險能力，推動著中國經濟的持續增長和工業化、城市化與現代化進程，提高了中國產品與服務的市場反應力、國際競爭力，為中國經濟由大變強奠定了堅實的產業基礎。





