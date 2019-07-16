劃轉部分國有資本可緩解社保壓力

中評社北京7月16日電／7月10日，國務院總理李克強主持召開了國務院常務會議，要求切實做好降低社保費率工作，決定全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金。



經濟日報發表中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林文章表示，對於企業來說，社保費率降低是一個重大利好。長久以來，企業作為職工社保繳費方，其經營成本一直受到較高社保費率影響。近兩年，社保費率從20%降到了16%，為企業降低經營成本及提高資金流動性帶來了顯著效果。尤其是對於那些勞動密集型民營企業和中小企業而言，用人成本往往是他們經營成本中占比較大的一部分。降低社保費率，一方面將會釋放出資金空間，減輕企業負擔，讓企業有更多精力和資金專注於經營管理、技術研發，有利於企業長久發展；另一方面，在面對較高社保費率的情況下，部分民營企業和中小企業會選擇降低職工工資方式，將社保費用轉嫁到員工身上，或是不為員工繳納足額社保，這顯然不利於保障員工利益。



需要注意的是，降低社保費率往往會引發民眾對社保體系能否可持續發展，特別是未來養老金能否足額發放等疑問。這是社保費率調整過程中一直面臨的“三角困局”，即作為社保基金支出端的居民期望提高待遇，缺口端的政府想要控制風險，繳費端企業希望降低成本。在目前中國社會老齡化仍在加劇的形勢下，如何妥善解決好這一問題，是社保費率降低與企業減負能否成行的關鍵所在。



文章認為，雖說解決“三角困局”是調整社保費率的難點，但並非沒有解題之策。不過，若是陷入“三角困局”之中，想要通過協調社保基金現有參與者之間的關係來解決，確實存在一定的難度。解決這一困局的一個重要思路，就在於跳脫出“三角困局”現有三方之外，尋找新的繳費端主體。對於這一問題，此次國務院常務會議給出了解決方案，即在2019年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構的10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利，以此來夯實養老社會保障制度基礎，增強社保基金的可持續性。



文章最後說，國有資本的介入，對於解決目前社保基金存在的“三角困局”問題，有著重大意義。尤其是在中國老齡化加劇、未來社保基金支付高峰即將來臨的情況下，國有資本介入社保基金基本能夠確保在社保費率降低相關政策順利實施的同時，緩解政府在未來足額支付社保金的隱憂。相關探索值得期待。

