加快構建養老金“第三支柱”

中評社北京7月16日電／中國的人口老齡化趨勢逐漸加深，人民群眾的養老需求日益增長。中國現行養老保險體系由三個層次構成：政府主導並負責管理的基本養老保險為“第一支柱”，政府倡導並由企業自主發展的企業年金和職業年金為“第二支柱”，個人養老金賬戶制度則為“第三支柱”。



人民日報發表北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長、教授李旭紅文章表示，然而，當前中國養老金的三大“支柱”發展並不均衡：基本養老保險“一枝獨大”，企業年金和職業年金發展遲滯，個人養老金賬戶制度尚未成形。“第一支柱”採取的現收現付模式易受人口老齡化的影響；“第二支柱”由企業主導，面臨企業經營風險、金融市場波動和交易信用風險。相比之下，“第三支柱”可自願參保、由市場主體運營、賬戶資金歸個人，具有激勵性強、透明度高、靈活性好等優點。



文章認為，隨著數字經濟的快速發展，未來中國會有更多自由職業者，而“第一支柱”的替代率和“第二支柱”的覆蓋範圍均有限。為緩解養老體系面臨的壓力，為人民群眾的老年生活提供更好的保障，加快構建以個人養老金賬戶制度為基礎的“第三支柱”具有迫切的現實意義。因此，在現有稅收遞延型商業養老保險試點的基礎上，可以從以下三方面進一步深化改革：



一是加大稅收優惠力度。稅收優惠可以降低個人養老賬戶參與者的成本，提高其收益水平，進而影響其消費投資決策，是推動養老金“第三支柱”發展的重要引擎。應加大“第三支柱”相關稅收優惠的力度，提高納入稅收遞延型商業養老保險免稅工資金額的標準，通過稅收優惠政策吸引更多人群參與到“第三支柱”中，從而減輕公共養老體系壓力。同時，未來在“第三支柱”能夠為養老體系提供有力支持時，進一步降低基本養老保險的繳費比例，以減輕市場主體的社保繳費負擔，進一步激發市場活力。



二是擴大稅延範圍。上海市、福建省(含廈門市)和蘇州工業園區的個人稅收遞延型商業養老保險試點已一年，試點成果為中國養老保障“第三支柱”的政策設計提供了參考。應盡快將個人稅收遞延型商業養老保險政策推廣至全國，使更多群眾獲益。通過加大對“第三支柱”的推進力度，進一步完善多層次養老保障體系的建設。



三是豐富產品種類。“第三支柱”覆蓋的範圍不應僅限於商業保險產品，還應包括基金產品等其他適合投資的金融產品。應當將公募基金等金融產品納入養老保險體系，發揮其產品優勢，有針對性地開發適合“第三支柱”的投資產品，拓寬個人養老金賬戶投資渠道。同時，納入個人養老金賬戶投資範圍的金融產品，應與稅收遞延型養老保險享受同等稅收待遇，從而提高市場創造新型養老產品的積極性，以達到既滿足養老資金需求，又活躍資本市場的雙重政策效應。





