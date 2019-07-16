大華網路報：國民黨不能分裂也不容分裂!

韓國瑜 中評社香港7月16日電／國民黨初選結果即將揭曉，大家固然關心究竟是誰勝出，但更令人擔心的是，初選之後國民黨會不會分裂？失利的一方會不會脫黨參選？由目前種種跡象看來，確實不能排除其可能性；真若如此，2020大選就形同提前結束，蔡英文連任將成定局。



大華網路報今天專欄說，國民黨初選民調自上周一啟動，由五家民調公司各抽樣三千份有效樣本，依黨內互比15%，黨外對比85%配比，計算五個參選人支持度，結果定於今天公布。初選民調之前，坊間各家民調中，韓國瑜大約都領先郭台銘三到五個百分點。



不過，親韓媒體在上周所做的民調，黨內互比部分，韓國語以36.2%的支持度，遙遙領先郭台銘的28.2%；黨外對比部分，韓國瑜支持度44.8%、柯文哲21.5%、蔡英文 17.8%，韓領先柯蔡的差距，都創下歷史新高；而郭蔡柯對比，依序為郭台銘33.3%、柯文哲20.1%、蔡16.3%，郭領先柯蔡的幅度都比韓要少大約十個百分點。



同一時間，比照國民黨的初選民調規則，一家親綠民調顯示，韓國瑜以41.81%支持度大勝郭台銘的28.76%；黨內互比部分，韓國瑜也以39.1%贏過郭台銘的32.5%。另一家媒體民調同樣顯示，韓國瑜以41.9%的支持度，領先郭台銘的32.1%。



這樣的民調結果跟一周前的民調出入頗大，當然引人關注。尤其最近出現在各個Line群組的民調題目與答案，普遍都導向“非韓不投”的宣傳，這固然很多是狂熱韓粉自動自發所為，但也很可能是綠營有意介入使然。根據學者分析，在網路社群中，確實有許多“辣台派”同溫層，希望韓國瑜能在國民黨初選出線，因為他們認為韓國瑜當選市長後風波不斷，民調有下滑趨勢，比較好打；而郭台銘如果真的出線，以其雄厚財力打網路空戰，勢必衝擊蔡英文的年輕選票和經濟選民；因此“非韓不投”就成了綠營支持者在藍營民調中，比較好的策略運用選項。



可以想見，若是韓國瑜獲勝， 韓粉固然會歡欣鼓舞，但郭台銘會不會認輸？會不會跟王金平聯手？會不會脫黨參選？誰都沒有把握。