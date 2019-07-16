大華網路報：初選結束是國民黨團結的開始

中評社香港7月16日電／大華網路報今天專欄說，國民黨“總統”黨內市內電話全民調初選，日前已經國民黨中央公布結果。五位參與初選的人選中，由五家民調公司採互比式與對比式民調方式，決定誰獲得最高支持度，最終由現任高雄市長韓國瑜，以近17%差距勝過第二名的前鴻海集團總裁郭台銘，取得代表國民黨參選2020“總統”大選的資格。儘管韓國瑜還要經由7月28日國民黨全代會正式提名，不過代表國民黨參選已成定局。



然而國民黨初選結束，不代表明年2020的“總統”選舉就穩操勝券。尤其是郭台銘未簽署不退黨參選聲明，且在初選過程中多次砲打黨中央，認為初選沒納入手機民調有所不公平，並質疑國民黨為何不像民進黨納入50%的手機民調？再加上郭台銘在初選結束前兩天向韓國瑜喊話，希望他留在高雄打拼，甚至說出“就算大哥拜託你了”，在在都說明國民黨初選後有可能發生分裂危機。



雖然在全民調初選公布前，郭台銘陣營強調從未說要脫黨參選，這是被操作的假議題，而且在初選結果公佈後也發表聲明：“恭喜韓國瑜市長贏得初選，並給予祝福”，不過因未提及不脫黨參選，故始終讓外界有可能脫黨參選的疑慮。不論是郭台銘脫黨獨立參選，或者與無黨籍台北市長柯文哲搭擋參選，都將使民進黨在明年的選舉中勝出的機率大增。



若是民進黨在2020年的選舉中，因為國民黨分裂而勝選，將使郭台銘之聲明“對“中華民國”的熱愛永不改變，為“中華民國”奉獻的決心永不放棄，願“中華民國”更強盛，願台灣人民更幸福”的期待落空。公元2000年的“總統”大選，就是因為國民黨分裂成連戰陣營與宋楚瑜陣營，才使得代表民進黨參選的陳水扁在“三腳督”情況下，只以39%的得票率就取得“中央”執政權。



即使國民黨記取教訓，在2004年推出連宋合，依然無法打敗已執政四年的陳水扁政府。或以為2004年的國民黨陣營在“總統”選舉中落敗，是受到“兩顆子彈”的影響所致。然而若非連宋合的支持度不夠高，“兩顆子彈”又豈會成為逆轉選戰終局的關鍵因素！殷鑑不遠，若是國民黨再次分裂，無疑預告國民黨在2020年的選舉中提早打包。



畢竟團結的國民黨都不見得能夠勝過擁有執政權、且無所不用其極利用行政資源的民進黨，分裂的國民黨能夠打敗民進黨的機率就更低了。尤其是蔡英文陣營在民進黨內初選時，違反行政中立原則，濫用行政資源來為蔡英文助選，並且運用奇怪的民調，讓原本初選勝出機率甚高的前“行政院長”賴清德知難而退。打黨內初選就已經奧步盡出，真正大選時又豈會不變本加厲？